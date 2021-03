Gęsta mgła może w nocy znacząco ograniczać widzialność na wschodzie kraju - ostrzega IMGW. W górach będzie sypać śnieg. W Sudetach może spaść do 10 cm, a w Bieszczadach do 12 cm białego puchu. Lokalnie mogą wystąpić słabe burze.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W kraju będzie utrzymywać się duże zachmurzenie. Tylko gdzieniegdzie wystąpią niewielkie przejaśnienia. Temperatura bedzie na plusie: Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na krańcach północnych, ok. 7 stopni w centrum, do 9 stopni na południowym zachodzie i lokalnie na wschodzie. W rejonach podgórskim temperatura będzie sięgać 3-5 stopni Celsjusza.

W całym kraju może przelotnie padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a także krupa śnieżna. To opad podobny do gradu, ale mniej zbity, porowaty i raczej biały. Mogą wystąpić też słabe burze. Wiatr słabnie, bo już nie jest tak silny jak w weekend, ale w górach jest jeszcze porywisty, do 55 km/h - wyjaśnia Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. Z uwagi na padający i zalegający śnieg mogą powstawać zawieje i zamiecie.

IMGW przed intensywnymi opadami śniegu w górach ostrzega południe Dolnego Śląska i Podkarpacia. Walijewski powiedział, że w przez dwie doby spadnie tam 20-30 cm. W nocy pokrywa śnieżna wzrośnie do 10 cm w Sudetach, a do 12 cm w Bieszczadach. Będzie mocno wiało, do 60 km/h.



W nocy i nad ranem ostrożność powinni zachować kierowcy na wschodzie kraju. Tam może powstawać mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Miejscami, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w południowej części Mazowieckiego mogą tworzyć się mgły osadzające szadź, czyli marznące mgły - dodaje synoptyk. Na północy i na południowym wschodzie chodniki mogą też lokalnie śliskie.



W nocy, w niektórych regionach kraju, wystąpi lekki mróz. Na wschodzie i południu kraju termometry pokażą około minus 3 stopni Celsjusza. Z kolei w centrum - około 0 st. Celsjusza, a na zachodzie - 2 stopnie powyżej zera.