Przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju wystąpią najbliższej nocy. Przymrozków nie będzie - temperatura wyniesie od 5 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C na krańcach wschodnich. Nad ranem pojawi się mgła.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieczorem deszcz może padać na Wybrzeżu i Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju wieczór powinien być już w miarę pogodny i te rozpogodzenia będą postępować od zachodu - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska.

W nocy przelotne, miejscowe opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Jeszcze przez część nocy, szczególnie w jej pierwszej połowie, na północnym-wchodzie mogą występować burze z prognozowanym opadem deszczu do 20 mm - przekazała synoptyk.



Ostrzegła, że nad ranem, szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu pojawi się mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 m.



Nocą temperatura wyniesie od 5 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C na krańcach wschodnich. W centrum i na Wybrzeżu ma być ok. 8 st. C.



Wiatr będzie na ogół słaby z kierunków południowych, tylko w czasie burz te porywy wiatru mogą jeszcze wynieść do 80km/h - zapowiedziała synoptyk IMGW.