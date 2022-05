14 maja setki muzeów w całej Polsce będzie czekało na zwiedzających do późnych godzin nocnych. Oprócz zwiedzania stałych wystaw w wielu placówkach przygotowano specjalne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Nocne atrakcje w Muzeum Śląskim w Katowicach rozpoczną się o 18 i potrwają do 1. Ostatnie wejście o północy. Wstęp będzie wolny. Jedynie złotówkę trzeba będzie zapłacić za wstęp do przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka". To podróż śladami Tomka Wilmowskiego, bohatera książek Alfreda Szklarskiego.

Podczas wieczornego i nocnego zwiedzania będzie można porozmawiać z historykami sztuki, wziąć udział w spotkaniu z archeologiem albo w wieczorze poezji oraz wysłuchać koncertów Muzealnego Chóru Społecznego i Orkiestry Dętej Katowice-Kleofas. Zaplanowano dużo atrakcji dla najmłodszych, m.in. spektakl, animacje, warsztaty plastyczne i teatralne.

Będzie też Nocny Byzuch - zwiedzanie terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice z elementami mitologii śląskiej. Podczas spaceru będzie można dowiedzieć się kim był Skarbnik, Utopiec czy Bebok oraz jak funkcjonowała kopalnia w czasach swojej świetności.

Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

W CWiS w Katowicach już od 14 do 22 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę stałą. Wieczorem zaplanowano koncert Miuosha "Wujek.81 Czarna Ballada". Będzie można usłyszeć piosenki ze spektaklu poświęconego pacyfikacji kopalni Wujek.

Poza tym przygotowano gry historyczne, warsztaty w podziemnej drukarni, które mają zapoznać zwiedzających z metodami konspiracyjnych wydawnictw.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Zwiedzanie wystawy stałej "Królestwo żelaza" oraz wystawy czasowej "Huty. Fotografia Viktora Máchy" będzie kosztowało zaledwie 1 zł. Dla dzieci przygotowano bezpłatne warsztaty oraz warsztaty rodzinne. Obowiązują na nie rezerwacje.

Na terenie muzeum będą też projekcje filmowe i nowoczesny pokaz ognia. W pobliżu Muzeum Hutnictwa możliwe będzie zwiedzanie Kościoła św. Elżbiety, przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych oraz podziemi byłego zakładu badawczo-doświadczalnego Huty Kościuszko.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

W Muzeum Powstań Śląskich od 18 do 23 bezpłatnie będzie można zwiedzić wszystkie wystawy. Przygotowano też specjalne wydarzenia, m.in. Zabawkową Noc Muzeów - na zwiedzających będą czekały zabawki, którymi bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Koniki bujane, kolejki elektryczne i gry planszowe to część atrakcji.

