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Polska sieć hoteli płaci za poczęcie dzieci. Rodzice już odebrali pierwsze wyprawki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (21:28)

Polska sieć hoteli Arche zaskoczyła nietypową akcją promującą dzietność. Każdy, kto udowodnił, że jego dziecko zostało poczęte podczas pobytu w jednym z hoteli sieci, miał otrzymać wyjątkową nagrodę. Pierwsze maluchy już przyszły na świat, a rodzice odebrali atrakcyjne prezenty.

Polska sieć hoteli płaci za poczęcie dzieci. Rodzice już odebrali pierwsze wyprawki
Hotel „Zamek” w dawnym pałacu biskupim należący do Grupy Arche (fot: Michał Zieliński) /PAP
  • Sieć hoteli Arche zorganizowała nietypową akcję promującą dzietność, oferując nagrody dla rodziców, którzy udowodnią, że ich dziecko zostało poczęte podczas pobytu w jednym z 24 hoteli sieci.
  • Pierwsze maluszki już przyszły na świat.
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O tej akcji mówiły media w całej Polsce. Właściciel sieci hoteli Arche, Władysław Grochowski, postanowił wesprzeć dzietność w Polsce w niecodzienny sposób. Ogłosił, że każdy, kto spędzi noc w jednym z 24 hoteli sieci i udowodni, że właśnie tam poczęło się dziecko, otrzyma specjalną nagrodę.

„Pierwszymi dziećmi z programu Arche Pokolenia są Maja – córka Weroniki i Philipa Biel – mieszkających koło Warszawy, poczęta w trakcie pobytu w Dworze Uphagena w Gdańsku (…) oraz Dante Laurens Versteeg Lipiński, syn Anny i Holendra Petera, który urodził się w Bergen op Zoom – chłopczyk posiada obywatelstwo polskie i niderlandzkie” – czytamy w komunikacie hoteli Arche.

Jasne zasady i konkretne nagrody

Zasady udziału w programie były przejrzyste. Rodzice musieli udowodnić, że dziecko przyszło na świat w ciągu 300 dni od noclegu w hotelu Arche, przedstawiając odpis aktu urodzenia oraz fakturę za pobyt lub kartę meldunkową. W zamian sieć oferowała bezpłatne imprezy okolicznościowe do 10 osób oraz prezent z okazji narodzin.

Efekt? Sześć zweryfikowanych zgłoszeń. Dwa pierwsze pojawiły się niemal jednocześnie, dlatego nagrodę specjalną – voucher na przyjęcie i wyprawkę o wartości do 5 tys. zł – przyznano dwóm maluszkom.

Wsparcie także dla pracowników

Na tym jednak nie koniec. Pieniądze za urodzone dziecko obiecano również pracownikom Arche oraz nabywcom mieszkań firmy przez pięć lat od daty zakupu lokalu na własne cele mieszkaniowe. 

„W ramach akcji 39 rodziców nowo narodzonych pociech pracowników grupy otrzymało każdorazowo wypłaty w kwocie 10 tys. zł” – poinformowało Arche.

Źródło: RMF24
Tagi: dzieci demografia

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