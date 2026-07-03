RMF24

Polska sieć hoteli Arche zaskoczyła nietypową akcją promującą dzietność. Każdy, kto udowodnił, że jego dziecko zostało poczęte podczas pobytu w jednym z hoteli sieci, miał otrzymać wyjątkową nagrodę. Pierwsze maluchy już przyszły na świat, a rodzice odebrali atrakcyjne prezenty.

O tej akcji mówiły media w całej Polsce. Właściciel sieci hoteli Arche, Władysław Grochowski, postanowił wesprzeć dzietność w Polsce w niecodzienny sposób. Ogłosił, że każdy, kto spędzi noc w jednym z 24 hoteli sieci i udowodni, że właśnie tam poczęło się dziecko, otrzyma specjalną nagrodę.

„Pierwszymi dziećmi z programu Arche Pokolenia są Maja – córka Weroniki i Philipa Biel – mieszkających koło Warszawy, poczęta w trakcie pobytu w Dworze Uphagena w Gdańsku (…) oraz Dante Laurens Versteeg Lipiński, syn Anny i Holendra Petera, który urodził się w Bergen op Zoom – chłopczyk posiada obywatelstwo polskie i niderlandzkie” – czytamy w komunikacie hoteli Arche.

Jasne zasady i konkretne nagrody

Zasady udziału w programie były przejrzyste. Rodzice musieli udowodnić, że dziecko przyszło na świat w ciągu 300 dni od noclegu w hotelu Arche, przedstawiając odpis aktu urodzenia oraz fakturę za pobyt lub kartę meldunkową. W zamian sieć oferowała bezpłatne imprezy okolicznościowe do 10 osób oraz prezent z okazji narodzin.

Efekt? Sześć zweryfikowanych zgłoszeń. Dwa pierwsze pojawiły się niemal jednocześnie, dlatego nagrodę specjalną – voucher na przyjęcie i wyprawkę o wartości do 5 tys. zł – przyznano dwóm maluszkom.

Wsparcie także dla pracowników

Na tym jednak nie koniec. Pieniądze za urodzone dziecko obiecano również pracownikom Arche oraz nabywcom mieszkań firmy przez pięć lat od daty zakupu lokalu na własne cele mieszkaniowe.