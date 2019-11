Ludzki mózg rośnie jak wielkie drzewo. Odpowiednikami gałęzi są połączenia między neuronami. Im więcej wyrośnie tych połączeń, tym potężniejszy będzie umysł. Zabawa rozwija te połączenia. Dlatego nie jest wszystko jedno jakie zabawki kupujemy dzieciom. Co kupić na Mikołaja lub pod choinkę? Na stronie przyszloscdzieci.pl są dostępne dwie wyjątkowe układanki amerykańskie MightyMind i SuperMind, znane już w wielu krajach świata i po raz pierwszy dostępne w tym roku w Polsce.

Układanki dla dzieci MightyMind i SuperMind robią karierę na świecie z powodu swoich wyróżniających własności jako zabawki kształcące umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów. Układanki te pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie firma prowadząca stronę internetową MightyMind.com produkuje je, doskonali i rozprowadza od kilkudziesięciu lat.

W zeszłym roku układanka MightyMind znalazła się na liście dziesięciu najlepszych zabawek na prezent świąteczny w New York Magazine. Układanki niedawno weszły na rynek w Chinach. Gdy chińskie mamy zorientowały się o co w nich chodzi i zaczęły przekazywać sobie własne opinie uzupełnione filmikami video ze strony MightyMind.com, pierwsze sto tysięcy egzemplarzy kupiono w pół roku. Zabawka nie wymaga od dziecka umiejętności czytania lub znajomości języka angielskiego, ale w pudełku jest instrukcja dla rodziców lub opiekunów. W polskiej dystrybucji jest instrukcja po polsku.

Układanka MightyMind / materiały promocyjne

Na czym polega ta zabawa? Dzieci układają różne figury z prostych elementów geometrycznych: kwadratów, trójkątów, prostokątów, rombów i kół. Figury do ułożenia są wydrukowane na planszach ponumerowanych w przemyślanej kolejności od 1 do 30 w przypadku MightyMind i od 31 do 60 w przypadku SuperMind.

Początkowe plansze są bardzo proste do ułożenia.

Początkowe plansze są bardzo proste do ułożenia / materiały promocyjne

W miarę wzrostu numerów stają się coraz trudniejsze.

W miarę wzrostu numerów plansze stają się coraz trudniejsze / materiały promocyjne

Plansze są uporządkowane tak, żeby dziecko stopniowo uczyło się sztuki samodzielnego budowania całości z części według ustalonych reguł. W tym wypadku regułą jest zgodność kształtów. Dziecko najpierw uczy się rozpoznawać decydujące różnice między elementami. Krok po kroku coraz lepiej rozpoznaje zgodność krawędzi elementów z liniami na planszy. Przechodzi od plansz z zadanym zestawem elementów do plansz, dla których musi samodzielnie dokonywać wyboru elementów.

Gdy dziecko zaczyna rozumieć o co chodzi w dopasowywaniu kształtów, nabiera wiary we własne siły. Przekonuje się, że potrafi się uczyć. Zaczyna rozumieć na własnoręcznie rozwiązanych przykładach na czym polega uczenie się o co chodzi i jaką wielką satysfakcję daje mu dochodzenie do upragnionego wyniku. Ta zabawa potrafi wciągnąć dziecko w wiele godzin intensywnego rozwoju myśli. W wyniku tej pracy w mózgu powstają zalążki nowych połączeń między neuronami. Te połączenia będą służyły dziecku w dalszym życiu.

Nabywane umiejętności nie są ograniczone do układanek. MightyMind jest więc zabawką cenioną na świecie nie tylko dlatego, że kształci umiejętność budowania zamierzonej figury z dostępnych elementów, ale też i dlatego, że dziecko nabiera umiejętności osiągania celu przez systematyczne postępowanie według skutecznych zasad.

Jedną z takich zasad jest rozwiązywanie problemu zaczynając od jego uproszczonej wersji. Zgodnie z tą zasadą, najpierw rozwiązujemy tę prostą wersję, w której szybko orientujemy się o co chodzi. Potem dodajemy pierwszą potrzebną komplikację i staramy się zrozumieć co teraz. Systematycznie postępując w ten sposób dochodzimy w końcu do zrozumienia jak rozwiązać realny, naprawdę złożony problem. Ta sama zasada dotyczy bardzo wielu zadań, jakie w przyszłości staną przed dzieckiem. Jak dziecko będzie sobie z nimi radziło bez znajomości zasad skutecznego postępowania?

Obserwacja ruchów rączek dziecka, które układa zadany kształt, pozwala zorientować się, jak ono myśli, rozwiązując zadany problem. Wystarczy cierpliwie obserwować, bez wtrącania się i pomagania. Widać wtedy jak dziecko próbuje różnych wariantów, manipulując prostymi elementami, zanim w końcu wpadnie na pomysł jak je ułożyć. To dobieranie elementów do utworzenia zamierzonej figury jest tak wciągające, że nie trzeba do niego zachęcać. Uczenie się z własnej woli jest najwydajniejszym sposobem nauki. Stopniowe nabieranie biegłości w rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów jest podstawową metodą odnoszenia sukcesu w życiu. Niektórzy twierdzą więc, że jedno pudełko MightyMind jest więcej warte niż wiele pudełek zwykłych układanek.

Nie tylko rodzice mogą korzystać z możliwości jakie daje MightyMind i SuperMind. Również nauczyciele przedszkolni i nauczania początkowego w szkołach mogą wykorzystać te układanki w pracy z dziećmi. Chodzi o to, że trudno jest o narzędzia, które ułatwiają porozumienie z uczniami. Na podstawie obserwacji jak dziecko układa MightyMind, nauczyciel może zidentyfikować potrzeby dziecka i wyjść im naprzeciw.

MightyMind i SuperMind są dostępne na stronie przyszloscdzieci.pl oraz w serwisie Allegro.