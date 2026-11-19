RMF24

Premier Donald Tusk stanowczo odciął się od insynuacji Pałacu Prezydenckiego, jakoby politycy obozu rządzącego mieli związek z rzekomą galą bokserską „boxing.nowrockywarsaw”. Szef rządu nazwał te sugestie „niepoważnymi i kompromitującymi”, odpowiadając na wpis rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.

W środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na platformie X zasugerował, że politycy obozu rządzącego mogą mieć związek z zamieszaniem wokół wydarzenia „boxing.nowrockywarsaw”. „Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw, zadaję otwarte pytanie — czy ktoś z Was maczał w tym palce?” – napisał rzecznik prezydenta.

Na te insynuacje zareagował premier Donald Tusk podczas czwartkowej konferencji prasowej. Szef rządu nie krył oburzenia, stanowczo odcinając się od jakiegokolwiek związku z rzekomą galą.

Od początku sądziłem, że to nieprawdopodobne, że w czasach, które wymagają 24 godzin na dobę koncentracji na sprawach państwowych, żeby prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi – podkreślił premier.

Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest insynuowanie, że: „Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską” – dodał.

Sprawa w ABW

Rzecznik prezydenta poinformował, że strona internetowa, której nazwa nawiązuje do nazwiska prezydenta, została zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni temu. Leśkiewicz zapowiedział także ponowne skierowanie sprawy do ABW w związku z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W czwartek na platformie X napisał, że słowa o „zgłoszeniu do ABW” to „manipulacja prezydenckiego rzecznika ocierająca się o dezinformację”.

Dobrzyński wyjaśnił, że 9 października Kancelaria Prezydenta zwróciła się do ABW z prośbą o informacje dotyczące strony internetowej używającej nazwy „NOWROCKY”, która może kojarzyć się z prezydentem. „Korespondencja wpłynęła do ABW 9 października 2026 r. Odpowiedź — odnoszącą się do wszystkich przesłanych pytań — wysłano 19 października br.” – napisał Dobrzyński.

„Sugerowanie, że ABW nie zareagowała, wprowadza opinię publiczną w błąd” – podkreślił.

Stanowisko Atlas Areny

W środę media opisywały krążące w sieci doniesienia o planowanej na luty 2027 roku gali „NowRocky Boxing Night” w łódzkiej Atlas Arenie. Wśród gości mieli znaleźć się prezydent Nawrocki oraz legendarny filipiński pięściarz Manny Pacquiao, z którym prezydent spotkał się podczas niedawnej wizyty na Filipinach.

Szybko jednak okazało się, że informacje te nie mają pokrycia w rzeczywistości. Brand manager Atlas Areny, Alicja Sitek, w rozmowie z WP SportoweFakty stanowczo zaprzeczyła, jakoby takie wydarzenie było planowane. My absolutnie nic o tym nie wiemy, nie mamy z tym nic wspólnego – powiedziała Sitek. Dodała, że na 20 lutego 2027 roku w hali zaplanowano już inną imprezę, a prawnicy obiektu mają zażądać od operatora strony internetowej usunięcia nazwy Atlas Areny.