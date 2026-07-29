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Nieoficjalnie: Zełenski wyląduje w Lublinie. Ma spotkać się z Tuskiem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (11:19)

Prezydent Wołodymyr Zełenski wracając ze Stanów Zjednoczonych ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Obaj politycy mają rozmawiać w Polsce.

Nieoficjalnie: Zełenski wyląduje w Lublinie. Ma spotkać się z Tuskiem
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk (autor zdjęcia: Anita Walczewska) /East News

Z ustaleń RMF FM wynika, że Tusk z Zełenskim spotkają się w Lublinie. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. 

Szczegóły spotkania, jak i sam fakt owiane są na razie tajemnicą. Wiele jednak na to wskazuje, że Zełeski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty wizyty w Waszyngtonie

To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.

Źródło: RMF FM
Tagi: Donald Tusk Wołodymyr Zełenski

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