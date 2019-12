Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Onetu, Joanna Mucha wystartuje w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Taka deklaracja miała paść podczas wczorajszego posiedzenia Rady Regionu PO w województwie lubelskim. Joanna Mucha miała ogłosić swoją decyzję w obecności Grzegorza Schetyny i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Jak ustalił Onet, Joanna Mucha wystartuje w wyborach na przewodniczącego PO / Tomasz Gzell / PAP

Wczorajsze posiedzenie Rady Regionu było zamknięte dla mediów. Joanna Mucha ogłosiła, że zamierza wystartować w wyborach na stanowisko przewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna miał skomentować, że to pierwsza oficjalna kandydatura, ponieważ on sam jeszcze nie ogłosił, czy będzie ubiegał się o reelekcję.

Onet zwrócił się do posłanki z prośbą o oficjalne potwierdzenie jej kandydatury, jednak dotychczas nie otrzymał odpowiedzi.