Niemieccy saperzy pomagają przy budowie „Tarczy Wschód”

RMF24

Niemieccy saperzy wspierają polskich żołnierzy przy rozbudowie infrastruktury obronnej na wschodzie kraju. Kilkudziesięcioosobowy, rotacyjny pododdział Bundeswehry, na zaproszenie Polski, bierze udział w pracach w ramach programu „Tarcza Wschód”. Jak podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego, misja ma charakter szkoleniowo-inżynieryjny i jest wyrazem sojuszniczej współpracy w obliczu rosnących zagrożeń na wschodniej flance NATO.

Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak przekazał w środowym komunikacie, że niemieccy żołnierze realizują zadania na zaproszenie strony polskiej i działają w rejonie odpowiedzialności 16. Dywizji Zmechanizowanej wspólnie z pododdziałami inżynieryjnymi Sił Zbrojnych RP. Prace obejmują rozbudowę infrastruktury obronnej oraz przygotowanie systemu kontrmobilności i odporności infrastrukturalnej.

Zaangażowanie niemieckiego komponentu jest praktycznym wyrazem solidarności sojuszniczej oraz rezultatem konsekwentnie rozwijanej współpracy wojskowej Polski i Niemiec. Przedsięwzięcie wpisuje się w szersze działania NATO ukierunkowane na wzmacnianie zdolności do odstraszania i obrony wschodniej flanki Sojuszu - podkreślono w komunikacie.

Według Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rozwijane zdolności mają ograniczać swobodę działania potencjalnego przeciwnika, zwiększać ochronę wojsk oraz wspierać prowadzenie manewru przez siły własne i sojusznicze. Infrastruktura ma również ułatwiać przyjęcie i rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium Polski. Wsparcie sojusznicze ma charakter uzupełniający i służy m.in. wymianie doświadczeń, doskonaleniu procedur oraz zwiększaniu interoperacyjności wojsk państw NATO.

Kilkudziesięciu żołnierzy i niebojowy charakter misji

Niemiecki komponent liczy kilkudziesięciu żołnierzy wojsk inżynieryjnych Bundeswehry. „Tworzą go wysoko wyspecjalizowane siły inżynieryjne Wojsk Lądowych i Obszaru Wsparcia Bundeswehry, wspierane przez personel dowodzenia, zabezpieczenia oraz służby medycznej. Strona niemiecka zapewnia personel, specjalistyczne wyposażenie i sprzęt inżynieryjny niezbędny do realizacji powierzonych zadań” - zaznaczono.

W komunikacie wskazano, że obecność niemieckiego pododdziału ma charakter czasowy i rotacyjny. SG WP zaznaczył, że misja ma charakter wyłącznie szkoleniowo-inżynieryjny i niebojowy. Żołnierze Bundeswehry - jak przekazano - nie są uzbrojeni, nie prowadzą działań operacyjnych, nie patrolują granicy i nie przejmują odpowiedzialności za jej ochronę. „Nie tworzą również własnych baz ani stałej infrastruktury wojskowej na terytorium Polski” - zaznaczono.

Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał ponadto, że niemieccy żołnierze stacjonują w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Bemowo Piskie. Dowództwo pododdziału przybyło do Polski 22 czerwca, a siły główne dołączyły na początku lipca. Jak poinformowano, strona niemiecka zadeklarowała gotowość do kontynuowania zaangażowania w ramach kolejnych rotacji, stosownie do potrzeb programu oraz dalszych uzgodnień obu państw.

Niemiecki komponent liczy kilkudziesięciu żołnierzy wojsk inżynieryjnych Bundeswehry; fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego / materiały udostępnione

„Tarcza Wschód” - kluczowe przedsięwzięcie

Sztab Generalny przypomniał w komunikacie, że „Tarcza Wschód” jest jednym z kluczowych przedsięwzięć służących dostosowaniu systemu obronnego Polski do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Program stanowi odpowiedź na zagrożenia wynikające m.in. z rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i ma charakter wyłącznie defensywny. Jego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez Siły Zbrojne RP i wojska sojusznicze.