Ponad 650 interwencji odnotowali dotychczas podkarpaccy strażacy w związku z gwałtownymi ulewami, jakie przeszły w piątek po południu, a także w nocy z piątku na sobotę. W akcji usuwania skutków nawałnic bierze udział m.in. 764 strażaków, żołnierze WOT.

Skutki ulewy w miejscowości Kańczuga / Józef Polewka / RMF FM

Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP, studnie. Tam, gdzie już ustąpiła widać ogromne zniszczenia. Zanotowano ponad 120 ewakuacji.

Jak poinformowała w sobotę wieczorem rzeczniczka Wojewody Podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek najwięcej zdarzeń związanych z podtopieniami i zalaniami odnotowano w powiatach: rzeszowskim (Hyżne, Dylągówka, Chmielnik, Zabratówka, Błędowa Tyczyńska), przeworskim (Jawornik Polski, Kańczuga, Manasterz, Hadle Kańczuckie), łańcuckim (Albigowa, Tarnawka, Markowa, Husów, Handzlówka, Głuchów) i przemyskim (Bircza, Dubiecko). W miejscowości Zabratówka nieprzejezdna jest DK 887.

Ja czegoś takiego tutaj nie widziałaś w ogóle. Sytuacja była wprost tragiczna, domy zalewało, ludzie nie mieli czasu się ratować, auta szły razem z wodą w sekundzie. Jesteśmy załamani tą tragedią, niestety bardzo dużo osób jest poszkodowanych, niektóre straciły całe dobytki - mówi RMF FM mieszkanka miejscowości Siedleczka.

Nocna akcja w powiecie przeworskim Dawid Burzacki- Zintegrowana Służba Ratownicza /

Tu gdzie stoimy, to tak brama była w całości zakryta, czyli koło 3-4 metrów wody - opisuje nam z kolei mieszkaniec Hadli Szklarskich.



Dla poszkodowanych w nawałnicy do chwili obecnej uruchomiona została rezerwa w wysokości blisko 5 mln zł dla ponad 820 rodzin.

Do tej pory w regionie strażacy interweniowali ponad 650 razy. W działaniach bierze udział 176 zastępów straży - 764 strażaków PSP i OSP. W usuwaniu skutków gwałtownych opadów deszczu także uczestniczy aktualnie 149 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Waksmundzka-Szarek zaznaczyła, że zwiększona została gotowość do 500 żołnierzy, ponieważ potrzeby ciągle wzrastają.

Działania prowadzone aktualnie polegają na pompowaniu z zalanych gospodarstw domowych, piwnic, udrażnianiu przepustów, umacnianiu wałów workami z piaskiem tam, gdzie jest to konieczne, m.in. w Dubiecku, Wysokiej i Głuchowie, oraz zabezpieczaniu przerwanego wału rzeki Mleczka w Kańczudze - wyliczała Waksmundzka-Szarek.

Komendant państwowej straży pożarnej w Przeworsku Marcin Lachnik sytuacja w powiecie Józef Polewka / RMF FM

Dla ewakuowanych osób Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało 150 łóżek (100 dla pow. przeworskiego i 50 dla łańcuckiego). Ponadto wydano także zbiorniki na wodę pitną, m.in. dla gminy Chmielnik w pow. rzeszowskim.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się w sobotnie popołudnie, po powrocie z zalanych terenów, na Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono aktualną sytuację.

Rzeczniczka zauważyła, że niestety ciągle widać rozwijające się komórki burzowe, które dynamicznie przemieszczają się nad obszarem naszego województwa.

W związku z tym powinnyśmy zwracać szczególną uwagę na śledzenie bieżących komunikatów pogodowych, a zwłaszcza alertów - zaapelowała rzeczniczka.