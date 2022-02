Przed dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy PIT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chętnie korzystali z możliwości, jakie dawały im przepisy dotyczące sprzedaży samochodu poleasingowego uprzednio wykupionego do majątku prywatnego. Taki samochód mogli oni bowiem sprzedać już po upływie 6 miesięcy od wykupu i nie martwić się w ogóle o rozliczenie PIT 2021 z tego tytułu. Jako że była to powszechnie stosowana praktyka, ustawodawca postanowił „wypełnić” tę lukę w przepisach w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co oznacza to dla podatników? Czy są jakieś sposoby, aby dalej sprzedawać takie samochody bez PIT?

/ Materiały prasowe Przepisy wprowadzające tzw. Polski Ład zasadniczo zmieniają rozliczanie PIT 2022 od sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na cele prywatne. Samochód wykupiony z leasingu po dniu 31 grudnia 2021 roku na cele prywatne będzie można sprzedać bez podatku PIT dopiero po upływie 6 lat zamiast wcześniejszych 6 miesięcy. Przepisy przejściowe Warto podkreślić, że w pierwotnym kształcie ustawy wprowadzającej Polski Ład brakowało jakichkolwiek przepisów przejściowych - w efekcie każdy, kto wykupił już przedmiot z leasingu i zdecydowałby się na jego sprzedaż po 31 grudnia 2021 roku (a w ciągu 6 lat), musiałby wykazać przychód z działalności gospodarczej w rozliczeniu PIT. Niemniej jednak ostatecznie w ustawie znalazł się przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy wprowadzające nowe zasady mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. W praktyce oznacza to, że decydująca jest data wykupu samochodu poleasingowego do majątku prywatnego. Jeśli przedsiębiorca wykupił samochód przed dniem 1 stycznia 2022 r. to niezależnie od tego, kiedy nastąpi sprzedaż (to znaczy czy jeszcze w 2021 roku, czy już pod rządami nowych przepisów w roku 2022 r.) nie będzie zobowiązany do rozliczenia PIT z tego tytułu, jeśli odczeka 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykupił samochód poleasingowy do majątku prywatnego. Przykład 1 Przedsiębiorca w dniu 30 grudnia 2021 r. wykupił wcześniej leasingowany w firmie samochód osobowy i przekazał go do swojego majątku prywatnego. W dniu 1 lipca 2022 r. sprzedał samochód. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu z uwagi na upływ okresu dłuższego niż pół roku i brzmienie przepisów przejściowych. Nie będzie więc obowiązku rozliczenia PIT z tego tytułu. Przykład 2 Przedsiębiorca w dniu 13 stycznia 2022 r. wykupił wcześniej leasingowany w firmie samochód osobowy i przekazał go do swojego majątku prywatnego. W dniu 1 listopada 2022 r. sprzedał samochód. W tej sytuacji będzie on zobowiązany do rozliczenia PIT od przedmiotowej sprzedaży i potraktowania dochodu jako pochodzącego z działalności gospodarczej. W świetle nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł dokonać odpłatnego zbycia tego pojazdu bez podatku dopiero po 1 lutym 2028 r. Czy są jakieś sposoby na uniknięcie PIT? W sieci pojawiają się informacje o możliwości ominięcia zmian dotyczących wykupu samochodu poleasingowego do majątku prywatnego i sprzedaży takiego samochodu bez podatku. Potencjalnym działaniem miałoby być przekazanie wykupionego samochodu poleasingowego w darowiźnie osobie bliskiej (brak podatku od spadków i darowizn), która to osoba następnie sprzeda samochód po pół roku bez podatku. Znowelizowane przepisy wskazują bowiem jednie na przychody z odpłatnego zbycia składników majątku - a nie jakiegokolwiek zbycia, przez jakie rozumieć należy np. darowiznę. Nie da się jednak wykluczyć, iż takie działanie organy podatkowe mogą potraktować jako działania pozorne lub sztuczne i zakwestionować samą transakcję darowizny. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania PIT transakcji sprzedaży uprzednio wykupionych do majątku prywatnego samochodów poleasingowych niewątpliwie przyczynią się do spadku atrakcyjności leasingu na rzecz innych form użytkowania. Niemniej jednak nie zalecam stosowania schematów z darowiznami. Takie działanie organy podatkowe mogą potraktować jako pozorne lub sztuczne i zakwestionować samą transakcję darowizny - radzi Robert Pieczyński, ekspert podatkowy PITax.pl Łatwe podatki. A może wybrać ryczałt? Okazuje się, że dobrym rozwiązaniem w określonych realiach może być wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zazwyczaj cena wykupu samochodu poleasingowego jest dość niska (przez co niskie są koszty uzyskania przychodu), więc w praktyce podatek liczony jest od przychodu ze sprzedaży takiego samochodu. Jeśli w grę wchodzi opodatkowanie niską stawką ryczałtu, a dodatkowo uzyskanie takiego przychodu nie doprowadzi do przekroczenia progu powodującego zwiększenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, wybór ryczałtu może okazać się korzystną opcją rozliczenia PIT. A jak będzie z VAT? Tytułem uzupełnienia należy dodać, iż nowelizacja przepisów w zakresie PIT nie zmienia nic w zakresie VAT - oznacza to, że nawet gdy sprzedaż poleasingowego auta nastąpi przed upływem sześciu lat, to jeżeli samochód zostanie uprzednio wykupiony przez podatnika do majątku prywatnego - nie będzie obowiązku rozliczenia VAT. Oczywiście w innej sytuacji znajdzie się przedsiębiorca w przypadku, gdy wykupi samochód do majątku firmowego - wówczas późniejszą sprzedaż będzie trzeba opodatkować. RMF 24