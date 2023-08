Andrusiewicz broni Niedzielskiego. "Nikt nie zaglądał na konto lekarza"

Mimo fali krytyki rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w wypowiedzi dla PAP przekonywał, że Niedzielski nie ujawnił wrażliwych danych o lekarzu.

Nikt nie zaglądał na konto lekarza, gdyż nie ma do tego prawa - podkreślił. Minister wytknął lekarzowi kłamstwo na podstawie informacji z systemu, który rejestruje wystawianie recept na środki przeciwbólowe i psychotropowe. Jest tam informacja o lekarzu wystawiającym, leku i pacjencie bez szczegółowych informacji o chorobie - dodał.

Zauważyliśmy, że lekarz wystawił receptę pro auctore, testując nasz system, weryfikując czy działa. Zadziałał, recepta przeszła, a mimo to lekarz publicznie temu zaprzeczył. Podkreślam, że nikt nie miał wglądu w niczyje dane, a informacja dotyczy lekarza, który testował system i postąpił nieuczciwie, kłamiąc - stwierdził Andrusiewicz.

Pisula odpowiada Niedzielskiemu: To była recepta dla mnie

W wywiadzie dla serwisu Rynek Zdrowia lekarz Piotr Pisula odniósł się do tłumaczenia przedstawionego przez resort zdrowia. Mowa była o pacjentach wychodzących z oddziałów, którym nie można było wystawić leków przeciwbólowych, ale jako przykład tego kłamstwa podaje to, że ja sobie mogłem sam wystawić lek. To nie ma związku ze sobą - stwierdził medyk. Zaprzeczył też sugestiom, by "testował system". To była recepta dla mnie. Potrzebuję leków przeciwbólowych - przyznał.

Pisula przyznał, że rozważa podjęcie kroków prawnych po wpisie Niedzielskiego. Być może doszło do złamania art. 51 Konstytucji, w którym jest mowa o tym, że władze nie mogą przetwarzać i ujawniać danych obywateli bez żadnego powodu, a tu takiego powodu nie było - zauważył w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.