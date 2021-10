„Przechodzimy na dyskutowanie o możliwych scenariuszach zwiększania wynagrodzeń, które po prostu mają oparcie w ramach budżetowych” – mówił po spotkaniu Solidarności, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pracodawców i ministerstwa zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreślił, że rozmowy w centrum "Dialog" były bardzo rzeczowe. Z przedstawicielami ministerstwa nie rozmawiali medycy z białego miasteczka. Oni liczyli dziś na rozmowę z premierem Morawieckim i zapowiedzieli, że w poniedziałek poinformują o dalszych działaniach protestujących.

/ Paweł Supernak / PAP

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie zakończyło się w piątek spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wiceministra w tym resorcie Piotra Brombera, przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Marii Ochman, reprezentacji OPZZ i przedstawicieli Pracodawców RP i Polskiej Federacji Szpitali. Rozmowy dotyczyły m.in. perspektywy wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na przyszły rok.

Atmosfera naszych rozmów jest bardzo dobra, co nie znaczy, że się nie różnimy. W przeciwieństwie do innych forów potrafiły tutaj rozmawiać i na pewno to będzie nam przyświecało, bo chcemy skoncentrować się na zagadnieniu wynagrodzeń i uzgodnić wspólne stanowisko (...) co zrobić z wynagrodzeniami od lipca 2022 roku - zaznaczył Adam Niedzielski. Szef resortów zdrowia wyraził nadzieję, że za ok. 3 tygodnie sprawa będzie załatwiona.

Przedstawiciele medyków z białego miasteczka jeszcze przed spotkaniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia podkreślali, że jedynie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia może zadecydować o zakończeniu protestu.

Chcieli spotkać się z premierem

Podczas konferencji w białym miasteczku Drobniak przypomniał, że protestujący przekazali stronie rządowej swoją propozycję porozumienia.

Czekamy na jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź z ich strony, bo taka na razie do nas jeszcze nie dotarła - podkreślił.

Medycy z białego miasteczka mieli dziś nadzieję, że porozmawiają z premierem Mateuszem Morawieckim. Szefa rządu zaprosili do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Mateusz Morawiecki w wyznaczonym miejscu się jednak nie pojawił.

Już wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller sugerował, że medycy premiera raczej nie zobaczą, bo pełnomocnictwo do rozmów z nimi ma minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czujemy się zlekceważeni. Myślę, że minister zdrowia poczuł się dotknięty tym, że przekazaliśmy pismo (ws. porozumienia - przyp. RMF FM) panu premierowi, ale nasze odczucie jest takie, że chyba pan premier nie otrzymuje pełnej informacji - powiedziała Ptok.

Jakie są postulaty rzeczników?

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r.