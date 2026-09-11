Niebezpieczne substancje w popularnej herbacie. GIS ostrzega przed spożyciem

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Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania partii herbaty ziołowej z pokrzywy marki Zielnik Polski. W produkcie wykryto niebezpiecznie wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych, które mogą być groźne dla zdrowia.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu wysokiego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii herbaty z pokrzywy Zielnik Polski. Chodzi o opakowanie zawierające 20 torebek, oznaczone numerem partii L 0036 i datą przydatności do spożycia 01.2028. Producentem jest znana firma Herbapol-Lublin SA.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe?

Alkaloidy pirolizydynowe to naturalnie występujące związki chemiczne, które mogą przedostawać się do ziół podczas uprawy. Choć w niewielkich ilościach nie stanowią zagrożenia, ich spożycie w większych dawkach lub przez dłuższy czas może być toksyczne, zwłaszcza dla wątroby. Dlatego przekroczenie dopuszczalnych norm stanowi poważne ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Produkt wycofywany ze sklepów, fot. GIS / materiały udostępnione

Produkt wycofywany ze sklepów, fot. GIS / materiały udostępnione

Produkt wycofywany ze sklepów, fot. GIS / materiały udostępnione

GIS apeluje: Nie spożywaj i zwróć produkt

Państwowa Inspekcja Sanitarna natychmiast rozpoczęła wycofywanie wskazanej partii herbaty z półek sklepowych. GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy posiadają produkt z tej partii, aby go nie spożywali. Zaleca się zwrot herbaty do punktu zakupu lub jej zutylizowanie.

Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.