Niebezpieczne substancje w popularnej herbacie. GIS ostrzega przed spożyciem

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu wysokiego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii herbaty z pokrzywy Zielnik Polski. Chodzi o opakowanie zawierające 20 torebek, oznaczone numerem partii L 0036 i datą przydatności do spożycia 01.2028. Producentem jest znana firma Herbapol-Lublin SA.
Czym są alkaloidy pirolizydynowe?
Alkaloidy pirolizydynowe to naturalnie występujące związki chemiczne, które mogą przedostawać się do ziół podczas uprawy. Choć w niewielkich ilościach nie stanowią zagrożenia, ich spożycie w większych dawkach lub przez dłuższy czas może być toksyczne, zwłaszcza dla wątroby. Dlatego przekroczenie dopuszczalnych norm stanowi poważne ryzyko dla zdrowia konsumentów.
GIS apeluje: Nie spożywaj i zwróć produkt
Państwowa Inspekcja Sanitarna natychmiast rozpoczęła wycofywanie wskazanej partii herbaty z półek sklepowych. GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy posiadają produkt z tej partii, aby go nie spożywali. Zaleca się zwrot herbaty do punktu zakupu lub jej zutylizowanie.
Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.