RMF24

W sobotę trzy popularne kąpieliska w północnej Polsce zostały zamknięte z powodu zagrożenia mikrobiologicznego oraz zakwitu sinic. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wchodzeniem do wody w wybranych miejscach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Sinice i bakterie zamykają kąpieliska

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, trzy kąpieliska w północnej Polsce zostały zamknięte. Powodem są niebezpieczne dla zdrowia zakwity sinic oraz obecność bakterii Escherichia coli.

Czerwona flaga na plażach Pomorza

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na dwóch popularnych kąpieliskach.

Czerwona flaga zakazująca wejścia do wody z powodu zakwitu sinic powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe I – informują służby sanitarne.

Sinice mogą powodować poważne dolegliwości zdrowotne, dlatego zaleca się bezwzględne przestrzeganie zakazu.

Bakterie groźne dla zdrowia

W województwie zachodniopomorskim zamknięte zostało z kolei kąpielisko Camp Drawa na jeziorze Żerdno. Jak podają służby sanitarne, zakaz kąpieli wprowadzono po wykryciu bakterii Escherichia coli.

Kontakt z wodą zanieczyszczoną tą bakterią może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza u dzieci i osób starszych.

Gdzie można się kąpać?

Na pozostałych kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim woda jest zdatna do kąpieli. Dotyczy to zarówno plaż nad Bałtykiem, jak i kąpielisk nad jeziorami. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym GIS.

Warto pamiętać, że nie wszystkie kąpieliska w regionie są już otwarte. „Na mapie część pomorskich i zachodniopomorskich kąpielisk nie jest jeszcze aktywna – oficjalny sezon kąpieliskowy rusza tam w różnych terminach” – przypominają służby sanitarne.

Przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić aktualne komunikaty i status wybranego kąpieliska.