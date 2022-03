Nie żyje Marian Zembala - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Jego ciało znaleziono w basenie w Zbrosławicach koło Tarnowskich Gór w Śląskiem. Profesor miał 72-lata.

Były minister zdrowia Marian Zembala / Paweł Supernak / PAP

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, nie żyje wybitny kardiochirurg profesor Marian Zembala. Jego ciało znaleziono w basenie w Zbrosławicach koło Tarnowskich Gór w Śląskiem.

"Jeżeli nie masz w sobie empatii, to broń Boże nie wybieraj zawodu lekarza"

Prof. Marian Zembala był wybitnym kardiochirurgiem. W 1993 objął funkcję dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W 2001 jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce, dokonał także zabiegu wszczepienia by-passów 103-letniej pacjentce.

Cztery lata temu przeszedł udar.

Profesor wielokrotnie był gościem rozmów w RMF FM. Mówię swoim studentom medycyny, że jeżeli nie masz w sobie empatii, to broń Boże nie wybieraj zawodu lekarza czy pielęgniarki. To jest podstawowy atrybut tego zawodu. Empatia do drugiego człowieka - mówił w jednej z rozmów z RMF FM prof. Zembala.

Kariera polityczna

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku wszedł do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej.



Od czerwca do listopada 2015 roku pełnił funkcję ministra zdrowia w rządzie Ewy Kopacz.