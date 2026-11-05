„Nie złożył ślubowania wobec prezydenta”. Sąd zdecydował w sprawie przeciwko TK

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Stołeczny sąd oddalił w środę powództwo wytoczone Trybunałowi Konstytucyjnemu przez wybranego do TK w 2015 r. prof. Andrzeja Jakubeckiego. Domagał się on uposażenia sędziego w stanie spoczynku. To drugi taki nieprawomocny wyrok - w czerwcu sąd w podobnej sprawie oddalił pozew prof. Krzysztofa Ślebzaka.

„Fakty są bezsporne”

Fakty są bezsporne. Powód nie złożył ślubowania wobec prezydenta i nie doszło do objęcia przez niego obowiązków sędziego TK - mówiła w ustnym uzasadnieniu środowego wyroku sędzia Agnieszka Wagner. Jak dodała, taka konkluzja pociąga za sobą wniosek, że „ponieważ powód nie orzekał w TK, to nie ma też możliwości przejścia w stan spoczynku”.

Sędzia Wagner wskazała, że „tak to jest w polskim systemie prawa, że nie ma innej możliwości złożenia przysięgi niż przed prezydentem i wyrok sądu nie może zastąpić tej czynności”. Wynagrodzenie jest za pracę wykonywaną, tu nie doszło do nawiązania stosunku pracy, a powód nie wykonywał obowiązków orzeczniczych - wskazała.

Kosiniak-Kamysz zapowiada fundamentalne zmiany. Reset na stole Marszałek Sejmu przekazał, że w środę, podczas spotkania liderów koalicji, wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział złożenie projektu dotyczącego resetu konstytucyjnego.

Zamieszanie z wyborem sędziów TK w 2015 r.

Geneza pozwów profesorów Jakubeckiego i Ślebzaka sięga zdarzeń sprzed ponad dekady.

8 października 2015 r. Sejm VII kadencji wybrał - przede wszystkim głosami ówczesnej koalicji PO-PSL - pięciu nowych sędziów TK: Romana Hausera, Bronisława Sitka, Andrzeja Sokalę i właśnie Andrzeja Jakubeckiego oraz Krzysztofa Ślebzaka. Mieli być oni następcami trzech sędziów kończących kadencję 6 listopada i dwóch sędziów, których kadencje kończyły się w grudniu tamtego roku, a więc już w czasie następnej kadencji parlamentu.

25 listopada 2015 r. Sejm nowej, VIII kadencji, w którym większość miał już PiS, przyjął uchwały o stwierdzeniu braku mocy prawnej wyboru sędziów TK z 8 października. 2 grudnia Sejm wybrał na sędziów TK osoby zgłoszone przez PiS - Julię Przyłębską, Piotra Pszczółkowskiego, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Trzech ostatnich było następcami sędziów, których kadencja wygasła w listopadzie. Tych pięcioro sędziów zaprzysiągł ówczesny prezydent Andrzej Duda.

3 grudnia 2015 r. TK - wówczas prezesem był Andrzej Rzepliński - uznał, że poprzedni Sejm VII kadencji wybrał dwóch sędziów TK w sposób niezgodny z konstytucją (w miejsce tych, których kadencja kończyła się w grudniu); wybór pozostałej trójki (w miejsce tych, których kadencja skończyła się w listopadzie) był z nią zgodny. W tej drugiej grupie znaleźli się Ślebzak i Jakubecki.

TK uznał też wtedy, że prezydent ma obowiązek „niezwłocznego” odebrania ślubowania od każdego nowo wybranego sędziego. Od trójki sędziów, których wybór został uznany za zgodny z konstytucją, nigdy jednak nie odebrano ślubowań.

W środę sąd rejonowy wydał wyrok w sprawie pozwu prof. Jakubeckiego. Stało się tak bezpośrednio po jednej rozprawie. Sąd „uwzględniając nieustającą aktualność sporów w sprawie TK” zdecydowała się nie obciążać powoda kosztami procesu.

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W środę w sądzie nie było pełnomocnika TK

Na rozprawie nie pojawił się pełnomocnik TK. Pisemnie wnioskował o odroczenie rozprawy, powołując się na zarządzenia prezesa Bogdana Święczkowskiego o ustanowieniu w tym tygodniu dni wolnych dla pracowników TK oraz decyzję sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o tymczasowym zawieszeniu wykonywania obowiązków przez pracowników Trybunału. Sąd nie uwzględnił tego wniosku.

Prof. Jakubecki: Mogę „wrócić do gry” o miejsce w TK?

Prof. Jakubecki przekonywał zaś przed sądem do zasadności swego powództwa, w którym - podobnie jak wcześniej prof. Ślebzak - formalnie domagał się kwoty związanej ze stanem spoczynku za jeden miesiąc.

Jeśli powództwo zostanie oddalone, to czy oznacza to, że moja kadencja w ogóle się nie rozpoczęła, a więc mogę złożyć ślubowanie u notariusza, przesłać do prezydenta i „wrócić do gry” o miejsce w TK? - pytał Jakubecki przed sądem.

Jak dodawał obecnie osoby wybrane do TK z naruszeniem zasad uzyskały stan spoczynku, zaś osoby, których prawa naruszono, zostały pozbawione także stanu spoczynku.

W czerwcu sąd oddalił pozew prof. Krzysztofa Ślebzaka

W drugiej połowie czerwca ten sam warszawski sąd rejonowy oddalił pozew prof. Ślebzaka. \ Sąd pracy nie jest powołany do naprawiania deliktów konstytucyjnych władzy wykonawczej za pomocą przepisów płacowych - mówił wtedy w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Adam Pruszyński.

Prof. Jakubecki złożył apelację od tego wyroku.