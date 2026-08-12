Nie zaćmienie, a Perseidy. To będzie dziś prawdziwy niebiański spektakl

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Szczyt jednego z najjaśniejszych rojów meteorów, czyli Perseidów, przypada właśnie dzisiaj - z nocy 12 sierpnia na wczesny poranek 13 sierpnia. Jego widoczność powinna być idealna dzięki nowiu Księżyca, który sprawi, że niebo będzie ciemne. To może być w Polsce ciekawszy i na pewno dużo lepiej widoczny spektakl niż częściowe zaćmienie Słońca.

Najpierw zaćmienie, lecz potem...

W jednym miejscu na Ziemi całkowite zaćmienie Słońca jest rzadkością. Jak informuje Perimeter Institute for Theoretical Physics, czyli jeden z najważniejszych na świecie niezależnych ośrodków naukowych zajmujących się fizyką, przeciętnie trzeba na nie czekać kilkaset lat. W Polsce dzisiejsze zaćmienie Słońca będzie widoczne jako głębokie zaćmienie częściowe. Kolejne takie - częściowe - w Polsce będzie widoczne nie za wiele, wiele lat, a już za rok: 2 sierpnia 2027 roku. Okazuje się więc, że tej doby czekać nas będzie dużo bardziej spektakularne zjawisko astronomiczne - deszcz Perseidów. Należą one do najstarszych odnotowanych rojów meteorów, których obserwacje sięgają ponad 2000 lat wstecz.

Maksimum roju Perseidów w nocy z 12 na 13 sierpnia

Jak wyjaśnia Royal Observatory - Królewskie Obserwatorium Astronomiczne - gdy komety zbliżają się do Słońca, nagrzewają się i odłamują. Jeśli odłamki trafią na orbitę Ziemi wokół Słońca, mogą uderzyć w naszą atmosferę z prędkością od 11 do 72 kilometrów na sekundę. Rzeczywista prędkość, z jaką meteor wpada do naszej atmosfery, zależy od łącznej prędkości Ziemi i samego odłamka. Średnia prędkość meteoru Perseid wynosi 58 kilometrów na sekundę. Powietrze przed meteorem jest ściskane i podgrzewane do tysięcy stopni Celsjusza. Mniejsze meteoryty parują, pozostawiając za sobą jasny ślad świetlny. Większe meteory mogą eksplodować jako bolidy.

Właśnie taki spektakl zobaczymy dzisiaj na nocnym niebie w Polsce kilkadziesiąt minut po zaćmieniu Słońca.

Skąd nazwa „Perseidy”?

Jak tłumaczy NASA, Perseidy zawdzięczają swoją nazwę temu, że meteory zdają się promieniować z gwiazdozbioru Perseusza, widocznego na północnym niebie. W mitologii greckiej Perseusz to wojownik, który pokonał Meduzę i uratował księżniczkę Andromedę, której gwiazdozbiór, od którego pochodzi jego nazwa, znajduje się w pobliżu. Mitologiczny Perseusz symbolizuje triumf rozumu i sprytu nad chaosem, boską opiekuńczość nad śmiałkami oraz nieuchronność losu.

W jaki sposób i gdzie najlepiej obserwować Perseidy?

Jak radzi NASA, najlepszym sposobem na obserwację roju Perseidów jest wyjazd za miasta, znalezienie miejsca z ciemnym niebem, danie oczom 20-30 minut na przystosowanie się do ciemności i po prostu... spojrzenie w górę. Następnie wystarczy tylko uzbroić się w cierpliwość i cieszyć się jednym z najwspanialszych zjawisk astronomicznych w roku.

Deszcz Perseidów 2026 [TRANSMISJA NASA NA ŻYWO]

Oglądaj transmisję na żywo z nocy apogeum roju Perseidów Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej - NASA.