Nie wyrzucaj pustych rolek po papierze toaletowym. Poznaj ogrodniczy trik

Dlaczego rolki są tak cenne?
Rolki po papierze toaletowym wykonane są z kartonu, który w świecie kompostowania określany jest mianem „materiału brązowego”. Oznacza to, że są bogate w węgiel – niezbędny składnik do zrównoważenia „zielonych” odpadów, takich jak resztki kuchenne czy trawa, które zawierają dużo azotu. Taka równowaga sprawia, że proces kompostowania przebiega szybciej i efektywniej, a w efekcie powstaje próchnica – prawdziwe złoto dla roślin.
Co więcej, rolki działają jak naturalny regulator wilgoci. Wchłaniają nadmiar wody podczas deszczu, a w czasie suszy stopniowo ją oddają, tworząc idealne warunki dla pożytecznych mikroorganizmów. Ważne jednak, by do kompostu trafiały wyłącznie czyste rolki, bez resztek papieru czy kleju.
Dżdżownice – ogrodniczy dream team
To nie koniec zalet! Rolki po papierze toaletowym przyciągają dżdżownice, które uwielbiają ich włóknistą strukturę. Te niepozorne stworzenia są prawdziwymi bohaterami ogrodu – przerabiają karton na wartościowy humus, spulchniają glebę i poprawiają jej napowietrzenie. Dzięki temu korzenie roślin mają lepszy dostęp do składników odżywczych i wody, co przekłada się na ich szybszy i zdrowszy wzrost.
Jak wykorzystać rolki w praktyce?
Zastosowanie rolek w ogrodzie jest banalnie proste. Wystarczy pokroić je na mniejsze kawałki i zakopać wokół dojrzałych roślin.
Można też umieszczać całe rurki w ziemi, tworząc podziemne strefy rozkładu, które stopniowo uwalniają cenne składniki odżywcze.
To rozwiązanie sprawdzi się zarówno przy uprawie delikatnych ziół, jak i wymagających warzyw – takich jak pomidory czy fasola.