Nie wyrzucaj pustych rolek po papierze toaletowym. Poznaj ogrodniczy trik

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Puste rolki po papierze toaletowym – dla wielu z nas to po prostu śmieć, który bez wahania trafia do kosza. Tymczasem, jak się okazuje, mogą stać się prawdziwym sprzymierzeńcem każdego ogrodnika. Wystarczy je pokroić na kawałki i zakopać w ogrodzie, by rośliny odwdzięczyły się bujnym wzrostem i zdrowiem.

Dlaczego rolki są tak cenne?

Rolki po papierze toaletowym wykonane są z kartonu, który w świecie kompostowania określany jest mianem „materiału brązowego”. Oznacza to, że są bogate w węgiel – niezbędny składnik do zrównoważenia „zielonych” odpadów, takich jak resztki kuchenne czy trawa, które zawierają dużo azotu. Taka równowaga sprawia, że proces kompostowania przebiega szybciej i efektywniej, a w efekcie powstaje próchnica – prawdziwe złoto dla roślin.

Co więcej, rolki działają jak naturalny regulator wilgoci. Wchłaniają nadmiar wody podczas deszczu, a w czasie suszy stopniowo ją oddają, tworząc idealne warunki dla pożytecznych mikroorganizmów. Ważne jednak, by do kompostu trafiały wyłącznie czyste rolki, bez resztek papieru czy kleju.

Dżdżownice – ogrodniczy dream team

To nie koniec zalet! Rolki po papierze toaletowym przyciągają dżdżownice, które uwielbiają ich włóknistą strukturę. Te niepozorne stworzenia są prawdziwymi bohaterami ogrodu – przerabiają karton na wartościowy humus, spulchniają glebę i poprawiają jej napowietrzenie. Dzięki temu korzenie roślin mają lepszy dostęp do składników odżywczych i wody, co przekłada się na ich szybszy i zdrowszy wzrost.

Jak wykorzystać rolki w praktyce?

Zastosowanie rolek w ogrodzie jest banalnie proste. Wystarczy pokroić je na mniejsze kawałki i zakopać wokół dojrzałych roślin.

Można też umieszczać całe rurki w ziemi, tworząc podziemne strefy rozkładu, które stopniowo uwalniają cenne składniki odżywcze.

To rozwiązanie sprawdzi się zarówno przy uprawie delikatnych ziół, jak i wymagających warzyw – takich jak pomidory czy fasola.