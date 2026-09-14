Nie wyjdzie na wolność. Jest decyzja ws. Radosława Piesiewicza

RMF24

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tymczasowego aresztowania, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.

Informację o treści postanowienia przekazała dziennikarzom prok. Justyna Grzesiak, a chwilę później potwierdził ją obrońca Piesiewicza Jędrzej Kupczyński.

Szef PKOl Radosław Piesiewicz (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska) został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.

Według prokuratury szef PKOl w 2025 r. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z b. premierem, i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową – zegarek o wartości blisko 170 tys. zł – podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.

Drugie zarzucane szefowi PKOl przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Według PK, Radosław P. nakłaniał członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu zondacrypto.com) do wypłaty z tej giełdy środków – 195 tys. zł i 100 tys. euro. Miało to miejsce w kwietniu, kiedy stało się głośno o problemach z wypłacalnością Zondacrypto.

Zgodnie z Kodeksem karnym, zarzut z art. 230 jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, a z art. 302 do dwóch lat pozbawienia wolności.

To może nie być jedyna zła poniedziałkowa informacja dla Radosława Piesiewicza. Dziś PKOl najprawdopodobniej zdecyduje, że do końca upływającej w kwietniu kadencji na stanowisku szefa organizacji zastąpi go jeden z wiceprezesów.

Sądny dzień dla Piesiewicza w PKOl. Dziś może zostać zastąpiony Dziś o 13:00 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by zdecydować, kto przejmie obowiązki prezesa po aresztowanym Radosławie Piesiewiczu. Przed PKOl-em stoją poważne wyzwania organizacyjne i finansowe, a wybór nowego lidera…

Afera Zondacrypto

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu 2026 r. Radosław P. poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.