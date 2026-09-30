„Nie wszystkie te decyzje były dobre”. Cancer Fighters odpowiada na zarzuty i likwiduje spółkę

RMF24

Fundacja Cancer Fighters wydała oświadczenie, w którym przekazała, że spółka Boxing Challenge organizująca bokserskie gale charytatywne zostanie postawiona w stan likwidacji. To pokłosie tekstu „Rzeczpospolitej”, w którym zwrócono uwagę na konflikt interesów wokół szefa firmy organizującego wydarzenia.

Fundacja zapewniła w oświadczeniu, że „100 procent kwoty zebranej podczas streamu Łatwoganga i Bedoesa 2115 zostanie przekazane na polską onkologię”. Wyliczyła też, że środki zostały już przekazane na zbiórki ponad 300 pacjentów, oddziały onkologiczne, a planowane jest sfinansowanie modernizacji trzech klinik w Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku.

Bokserskie gale charytatywne

Organizacja odniosła się też do zarzutów w sprawie spółki Boxing Challenge. Według „Rz” w 2025 roku nie zatrudniała ona pracowników, a głównym kosztem było wynagrodzenie dla jej prezesa Jakuba Michalskiego. W sumie chodzi o 218,2 tys. zł. Michalski był jednocześnie dyrektorem zarządzającym Cancer Fighters oraz prezesem i wspólnikiem agencji PR Cloud Eleven, z której usług fundacja korzystała. Za te usługi w 2026 roku zapłaciła 89 tys. zł.

W oświadczeniu fundacja przyznała, że łączenie trzech funkcji przez jedną osobę może budzić wątpliwości. „Nie wszystkie te decyzje były dobre” – zaznaczono. Cancer Fighters podała, że problem został dostrzeżony rok temu i Michalski przestał pełnić funkcję dyrektora w Fundacji Cancer Fighters, a wynagrodzenia za tę posadę nie otrzymywał.

„Chcemy też wyraźnie doprecyzować, że Jakub Michalski nigdy jako dyrektor Fundacji nie zlecał swoim firmom jakichkolwiek zadań. Decyzję o wyborze podmiotów, z którymi Fundacja współpracowała, podejmował zarząd Fundacji” - podkreślono.

Cancer Fighters przekazało też, że po akcji „Diss na raka” spółka Boxing Challenge zostanie postawiona w stan likwidacji. „W tym roku mieliśmy w planach organizację jeszcze jednej, pożegnalnej gali, jednak ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu” – wyjaśniono. „Rz” podaje, że jeszcze we wtorek na stronie fundacji zapowiadano trzy kolejne gale – jedną w Gorzowie i dwie w Warszawie.

Fundacja zaznacza, że dzięki galom w ciągu pięciu lat zebrano blisko 5 milionów złotych.

Program grantowy

Cancer Fighters przekazało, że 1 października rusza nabór wniosków do programu grantowego dla innych małych organizacji wspierających onkologię. Na to przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

Fundacja podkreśla, że nie podejmuje samodzielnie decyzji, na co zostaną przeznaczone pieniądze. „Wydanie każdej złotówki konsultowaliśmy z Radą Ekspercką. Zasiadają w niej autorytety w dziedzinie onkologii. Wszystkie wydatki są jawne i każdy z Państwa może się z nimi zapoznać” – zaznaczono.