Nie tylko misja, ale i pieniądze. Takie zarobki czekają nowych policjantów

RMF24

Policja kusi kandydatów do służby nie tylko możliwością pracy na rzecz społeczeństwa, ale także atrakcyjnym systemem wynagrodzeń i dodatków. W 2026 roku osoba rozpoczynająca szkolenie w policji po ukończeniu 26. roku życia otrzymuje 5 463,82 zł „na rękę”. Dodatkowo funkcjonariusz może korzystać m.in. ze świadczenia mieszkaniowego, którego wysokość wynosi od 900 do 1 800 zł miesięcznie.

Kursant rozpoczynający służbę otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 498,70 zł brutto. Dzięki uldze dla młodych osoby przed 26. rokiem życia otrzymują wyższe wynagrodzenie netto – 5 913,82 zł, natomiast starsi kursanci 5 463,82 zł.

Osoby pełniące służbę w Warszawie lub jednostkach objętych dodatkiem stołecznym zarabiają więcej. Ich pensja wynosi 7 210,30 zł brutto, co przekłada się na 6 561,37 zł netto dla kursantów do 26. roku życia oraz 6 026,37 zł netto dla starszych. Sam dodatek stołeczny zwiększa miesięczne wynagrodzenie o ponad 700 zł brutto. Nie ma jednak gwarancji, że pokryje on różnicę w cenach wynajmu mieszkań w porównaniu z mniejszymi miastami.

Jesteś po szkoleniu, zarabiasz więcej

Po ukończeniu szkolenia zawodowego policjant, wraz z awansem, otrzymuje wyższe uposażenie – 6 966,50 zł brutto. Oznacza to wynagrodzenie netto w wysokości 6 339,51 zł dla osób przed 26. rokiem życia i 5 833,51 zł dla starszych funkcjonariuszy.

Jeszcze lepsze zarobki oferują oddziały prewencji. Policjanci pełniący tam służbę otrzymują 7 466,50 zł brutto, czyli 6 794,51 zł netto przed ukończeniem 26 lat oraz 6 228,51 zł netto po przekroczeniu tego wieku. W przypadku pracy w oddziałach prewencji w Warszawie, wraz z dodatkiem stołecznym, wynagrodzenie wzrasta do 8 178,10 zł brutto. To oznacza nawet 7 422,07 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy i 6 791,07 zł netto dla starszych.

Służba w warszawskich oddziałach prewencji wiąże się jednak z wysokim obciążeniem, m.in. częstymi wyjazdami na zabezpieczenia imprez masowych w całym kraju i wyższymi kosztami życia w stolicy.

Świadczenie mieszkaniowe zwiększa dochody

Istotnym elementem wynagrodzenia jest także świadczenie mieszkaniowe, które przysługuje zarówno policjantom w służbie przygotowawczej, jak i stałej. W zależności od miejsca pełnienia służby oraz sytuacji rodzinnej wynosi ono od 900 do 1 800 zł miesięcznie. Ponieważ nie jest wliczane do podstawowego uposażenia, rzeczywiste miesięczne dochody policjantów są wyższe niż sama pensja zasadnicza.

Jest to jednak świadczenie celowe, które przysługuje po spełnieniu konkretnych warunków – przede wszystkim wtedy, gdy policjant nie posiada własnego lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.

Jak policja wypada na tle innych służb?

Na tle innych służb mundurowych zarobki w policji wypadają konkurencyjnie. Początkujący żołnierz zawodowy w wojsku polskim otrzymuje około 6 300 zł brutto oraz dodatki, w tym świadczenie mieszkaniowe i tzw. trzynastą pensję. Z kolei kursanci straży granicznej zarabiają ponad 5 900 zł netto przed ukończeniem 26. roku życia i blisko 5 500 zł netto po tym wieku. Po zakończeniu szkolenia ich wynagrodzenie wzrasta odpowiednio do niemal 6 600 zł i ponad 6 000 zł netto. Funkcjonariusze straży granicznej otrzymują również świadczenie mieszkaniowe oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby - od 140 do 220 zł miesięcznie, w zależności od odległości.

Premia na święto policji

Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia policjanci mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia finansowe. Jednym z nich jest specjalna nagroda wypłacana z okazji święta policji, która w ostatnich latach była przyznawana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Ma ona charakter uznaniowy i jest finansowana z dodatkowych środków przeznaczanych dla formacji. Niezależnie od tego funkcjonariuszom przysługują także inne coroczne świadczenia, m.in. nagroda roczna („trzynastka”), tzw. mundurówka (równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie) oraz dodatki wynikające z wysługi lat i charakteru pełnionej służby. Istnieją np. dodatki dla lotników, instruktorów, opiekunów psa czy konia służbowego.

Jak zostać policjantem?

Do służby w policji może zgłosić się osoba posiadająca polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pełnię praw publicznych. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo ani przestępstwo skarbowe i musi spełniać wymagania zdrowotne oraz psychologiczne. Rekrutacja obejmuje m.in. złożenie dokumentów, test wiedzy, test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską oraz postępowanie sprawdzające. Po pozytywnym zakończeniu procedury kandydat trafia na szkolenie zawodowe podstawowe, po którym rozpoczyna służbę w wyznaczonej jednostce.