Mniej światła na ulicach, skromniejsza iluminacja świąteczna, ograniczenie zużycia prądu w budynkach urzędów - to niektóre oszczędności, jakie planują w tym roku samorządy. Konkretny plan oszczędnościowy Katowic ma być znany jeszcze w tym tygodniu. Pracuje nam nim specjalny zespół.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład oznaczają dla Katowic tylko w tym roku utratę dochodów w wysokości co najmniej 200 mln zł. Dodatkowo rosną rachunki i dlatego nie pytamy już, czy oszczędzać, tylko szukamy oszczędności. W Katowicach powołany został specjalny zespół, który pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami ­- mówi Ewa Lipka z Urzędu Miasta w Katowicach.

Już wiadomo, że samorząd zamierza m.inn. wcześniej niż zwykle wyłączyć fontanny, skrócić czas działania oświetlenia ulicznego, ograniczyć iluminację budynków miejskich i iluminację świąteczną. Szczegółowy plan oszczędności miasto ma przedstawić jeszcze w tym tygodniu. Jako urząd rozważamy optymalizację zużycia energii potrzebnej m.in. do ogrzewania czy chłodzenia budynków oraz ograniczenia oświetlenia w częściach wspólnych - Ewa Lipka dodaje, że oszczędności będą wdrażane już w najbliższych tygodniach.

Katowice, podobnie jak wiele innych samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, kupiły energię w ramach grupy zakupowej GZM. Przetarg został rozstrzygnięty w ubiegłym roku. Gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej w obecnym i przyszłym roku na razie nas nie dotyczą, ale z niepokojem patrzymy w przyszłość w tym zakresie - mówi wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Chorzowscy urzędnicy także analizują możliwości oszczędzania. Chodzi m.in. o wyłączenie części lamp na ulicach czy ograniczenie podświetlenia zabytkowych budynków i kościołów.

W Rybniku ostatni przetarg na dostawę prądu został rozstrzygnięty w ubiegłym roku. Dostawca został wybrany na 3 lata (2022-2024). To korzystne rozwiązanie, choć i tak cena za prąd w tym roku wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 30 proc. Oszczędności w Rybniku są możliwe dzięki działaniom prowadzonym od kilku lat. To m.in. wymiana oświetlenia na ledowe.

Modernizacji poddanych zostało około 50 proc. sieci oświetleniowych własności miasta. Pozwoliło to zredukować koszty na sieciach zmodernizowanych związane z energią o 60 proc. W roku bieżącym prowadzone będą dalsze prace modernizacyjne (...). Podjęte działania pozwalają na obniżenie wydatków przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa na drogach bez konieczności stosowania wyłączeń oświetlenia - poinformował rybnicki magistrat. Oprócz ograniczenia kosztów energii elektrycznej, miasto podejmuje inne działania mające na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, gazu poprzez: termomodernizację budynków, zmianę źródeł ciepła, optymalizację mocy dla gazu ziemnego oraz ciepła sieciowego.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki polecił, by od 1 października urzędy rządowe i samorządowe ograniczyły zużycie energii o 10 procent. Pan premier prawdopodobnie nie wie, co w kraju się dzieje - mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Podkreśla, że samorządy oszczędzają nie od dzisiaj. Myślę, że większość samorządów przeprowadziła działania związane z wymianą np. oświetlenia na energooszczędne. Tak jest w Sosnowcu i my mamy oszczędności dużo większe niż 10 procent pana premiera. To oświetlenie jest nowoczesne, więc w godzinach późnonocnych ono jeszcze trochę przygasa, żeby jeszcze oszczędzać, więc jeśli premier namawia nas do wygaszania świateł, to my na to się nie zgadzamy. Mamy propozycję dla pana premiera, by zajął się prawdziwym działaniem, by prąd nie drożał - mówi Chęciński.