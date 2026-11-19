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Producent kawy mielonej Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola i Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello wycofuje partię tego produktu. Powodem jest stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A, czyli toksyny wytwarzanej przez niektóre gatunki pleśni – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Informację o stwierdzeniu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny Główny Inspektorat Sanitarny dostał przez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Przekazano, że producent, firma Bialetti, wycofuje partię kawy mielonej Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola i Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello.

Na polski rynek zostały dostarczone 3 partie tej kawy. Polscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania tych partii z obrotu. Wycofywanie tych produktów jest monitorowane jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W tych partiach stwierdzono ochratoksynę A w stężeniu przekraczającym najwyższy poziom określony w przepisach prawa. Ochratoksyna A jest naturalnie występującą toksyną wytwarzaną przez niektóre gatunki pleśni. Powstaje ona głównie po zbiorach, podczas przechowywania płodów rolnych i środków spożywczych. Chociaż spożycie zanieczyszczonego produktu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jego regularne spożywanie przez dłuższy czas może stwarzać potencjalne ryzyko zdrowotne. Dlatego narażenie na ochratoksynę A powinno być ograniczane do minimum. Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g

Numery partii: LC5 BD160B, LC5 BD161B

Daty minimalnej trwałości: 09/06/2027, 10/06/2027

Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g

Numer partii: LC5 BD149T

Data minimalnej trwałości: 29/05/2027

Producent: Bialetti Industrie Spa Via Fogliano, Coccaglio, 25030 Italy.