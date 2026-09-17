Nie musisz kasować biletu ani pokazywać dowodu rejestracyjnego. Duża rewolucja w pociągach i autobusach

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Obchodzony co roku 22 września Dzień bez Samochodu tym razem przypada we wtorek. Z tej okazji w Warszawie przejazd komunikacją miejską będzie darmowy. Na specjalne oferty mogą liczyć także użytkownicy rowerów publicznych i ci podróżujący koleją.

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który co roku jest obchodzony 22 września, to globalna inicjatywa mającą na celu promowanie ekologicznych alternatyw dla transportu samochodowego.

Tło historyczne

Ma zwrócić uwagę przede wszystkim na negatywne skutki nadmiernego korzystania z aut, a także uświadamiać znaczenie zrównoważonych form przemieszczania się. To też zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który rozpoczął się 16 września.

Darmowa komunikacja w Dniu bez Samochodu. Czy Twoje miasto jest na liście? Dzień bez Samochodu 2025 przypada w poniedziałek. Oznacza to, że w wielu polskich miastach przejazd komunikacją miejską jest bezpłatny. Na specjalne oferty mogą liczyć także użytkownicy rowerów publicznych i ci podróżujący koleją. Gdzie dokładnie…

Początki inicjatywy Dnia bez Samochodu sięgają lat 70. Wówczas wiele państw zaczęło wprowadzać ograniczenia w użytkowaniu aut w wyniku kryzysu naftowego. Nowoczesną formę te obchody przyjęły we Francji w 1997 roku. Od tego czasu inicjatywa zdobyła popularność globalną. Od 2000 roku Dzień bez Samochodu obchodzony jest właśnie 22 września.

Zyskują ludzie i planeta

Jednym z najważniejszych jego przesłań jest popularyzacja alternatywnych środków transportu - rowerów, komunikacji miejskiej oraz chodzenia pieszo. Podkreśla się w ten sposób walory ekologiczne takich rozwiązań. Zyskuje więc planeta.

Warto jednak zauważyć, że formy obchodów Dnia bez Samochodu różnią się w zależności od lokalnych potrzeb. W wielu miastach na całym świecie główne ulice są zamykane dla samochodów, a mieszkańcy zachęcani są do korzystania z komunikacji miejskiej, rowerów lub pieszego trybu przemieszczania się. Z okazji Dnia bez Samochodu kolumbijska Bogota organizuje jedno z najbardziej rozbudowanych wydarzeń tego dnia na świecie, zamykając miasto dla ruchu samochodowego i promując inne formy transportu.

Bezpłatny przejazd komunikacją miejską w Warszawie

W Polsce natomiast obchody tej ogólnoświatowej inicjatywy mają już ponad 20-letnią tradycję. Pierwszy raz Dzień bez Samochodu zawitał do kraju nad Wisłą w 2004 roku.

W tym roku Polska będzie obchodziła Dzień bez Samochodu w najbliższy wtorek. Tego dnia m.in. w Warszawie komunikacja miejska będzie bezpłatna. Dotyczy to zarówno metra, autobusów, tramwajów, jak i pociągów. Stołeczne kasowniki zostaną wyłączone, bramki metra otwarte, tak jak szlabany na parkingach P+R. „W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie, bez konieczności posiadania biletu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie samochodu, korzystać z przejazdów pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), organizowanej przez Spółkę” - informują Koleje Mazowieckie.