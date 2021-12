Boże Narodzenie już za pasem, a Ty nadal nie wiesz, co kupić na prezent swoim najbliższym? W Media Expert dobrze wiemy, że wybór najlepszego prezentu nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie świąteczny prezentownik, w którym znajdziesz wiele inspiracji i pomysłów na upominek dla każdego – niezależnie od tego czy to Twoja mama, siostra, tata, brat, żona, dziecko, czy ktokolwiek inny. Sprawdź, co warto kupić i zobacz, że nawet wybierając prezenty dla całej rodziny, nie musisz przepłacać. Każdy z prezentów dopasujesz do swojego portfela, a może nawet połączysz w rewelacyjnym multirabacie, by płacić jeszcze mniej. Nie czekaj z zakupami do Świąt – sprawdź, co kupić na prezent już teraz!

/ Materiały prasowe Świąteczny prezentownik Media Expert: sprawdź, co kupić na prezent! Aby ułatwić Ci wybór świątecznych prezentów dla najbliższych, w Media Expert przygotowaliśmy specjalny prezentownik, w którym znajdziesz setki ciekawych propozycji na upominki. Prezenty pogrupowaliśmy w kilka tematycznych lub cenowych kategorii, takich jak "świąteczne hity", "prezenty do 100 zł", "prezenty do 300 zł", "prezenty do 500 zł" oraz "inspiracje". Możesz zacząć szukać w dowolnej z kategorii, mając pewność, że w każdej znajdziesz ciekawe oferty. Możesz także rozpocząć od wybrania osoby, dla której szukasz prezentu. Na przykład klikając kategorię "dla niej", przejdziesz do kolejnej zakładki, w której już uzyskasz konkretne podpowiedzi, z możliwością sortowania po cenie. Możesz też odpowiedzieć na kolejne pytanie, które jeszcze bardziej sprecyzuje ten idealny upominek: "Co ją cieszy?". Zależnie od odpowiedzi, którą wybierzesz - na przykład "dużo fotografuje" lub "aktywnie wypoczywa" - dostaniesz kolejne podpowiedzi, wśród których znajdziesz ten najlepszy prezent. / Materiały prasowe Sprawdź Prezentownik tutaj >> Jeszcze więcej inspiracji dla Ciebie W naszym prezentowniku, znajdziesz też zakładkę "inspiracje". Kliknij, by zobaczyć podkategorie, które pozwolą Ci sprecyzować, z jakiego upominku mogłaby być zadowolona osoba, dla której prezentu szukasz. Czy układa klocki LEGO? Lubi markę Apple? A może jest zmarzluchem lub cieszy się z upominków dla pupila? Wystarczy, że choć trochę znasz osobę, dla której chcesz być Mikołajem, żeby znaleźć świetny prezent. Co jeśli nie wiesz kompletnie nic? Bez obaw - też nie zostawimy Cię "na lodzie". / Materiały prasowe Karty prezentowe tutaj >> Dla kompletnie niezdecydowanych: prezentowa maszyna losująca Nadal nie możesz się zdecydować, co kupić na prezent? Niech los zdecyduje za Ciebie! Skorzystaj z naszej maszyny losującej i wylosuj prezent dla wybranej osoby w odpowiednim budżecie, dopasowanym do Twoich oczekiwań. Kliknij przycisk, by zobaczyć propozycje. Wybierz jakąś lub losuj kolejny raz. Za każdym razem, dostaniesz kilka ciekawych ofert z różnych kategorii. Co ważne, możesz losować prezent nie tylko dla jednej konkretnej osoby, ale nawet dla całej rodziny. Dzięki temu, nie przegapisz żadnego ciekawego pomysłu. / Materiały prasowe Sprawdź przeceny na święta! >> Wśród głównych kategorii naszej maszyny losującej znajdziesz: prezent dla niej, dla niego, dla dziecka, dla uczniów lub studentów, dla seniorów oraz dla całej rodziny. Z pewnością na tej liście znajduje się osoba, którą chcesz obdarować. Dodatkowo w maszynie losującej znajdziesz pięć przedziałów cenowych, dzięki którym zawsze otrzymasz propozycję, odpowiadającą Twojej kieszeni. Prezenty w świetnych cenach na Media Expert Media Expert dokłada wszelkich starań, by decyzja o tym, co kupić na prezent dla najbliższych, była niezwykle prosta. Poza setkami promocji, nasz prezentownik zawiera także informacje o specjalnych ofertach cenowych, dzięki którym wybrany przez siebie produkt, będziesz mógł kupić nawet 99 procent taniej! To możliwe z multirabatem. Zapowiadają się większe zakupy? Sprawdź dostępne promocje: "25 proc. taniej na drugi produkt", "44 proc. taniej na trzeci produkt", "77 proc. taniej na czwarty produkt" lub aż "99 proc. taniej na piąty produkt". Koniecznie zobacz, jakie obniżki na Ciebie czekają i sprawdź bombkowe rabaty. Na przykład, wybierając prezenty za 500 zł, zyskasz kolejne 50 zł na dodatkowe zakupy. Możesz też kupić dany produkt na raty zero procent, a dwie dostaniesz gratis. Wybór prezentów w Media Expert po prostu się opłaca. RMF 24