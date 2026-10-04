„Nie dla klatek dla psów”. Protest przed ministerstwem w Warszawie

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Ponad sto osób zebrało się w niedzielę przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w manifestacji „Nie dla klatek”. Protestują przeciwko projektom przepisów, które pozwalają na zamykanie psów w ciasnych klatkach.

Manifestacja pod hasłem „Nie dla klatek” przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, fot. Paweł Supernak

Manifestacja pod hasłem „Nie dla klatek” przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, fot. Paweł Supernak / PAP

„Nie dla więzień dla zwierząt” - takie hasło można było usłyszeć w niedzielę przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Obrońcy praw zwierząt protestują przeciwko projektowi rządowych przepisów dotyczących powierzchni kojców dla psów.

Część z nich przyszła na manifestację ze swoimi psami. Są rozczarowani projektami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, w których minimalna powierzchnia kojców dla psów ma wynosić od czterech do dziesięciu metrów kwadratowych.

Według protestujących w takich warunkach zwierzęta nie będą szczęśliwe.

Mała klatka to pułapka - krzyczeli protestujący.

Manifestacja pod hasłem „Nie dla klatek” przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, fot. Paweł Supernak / PAP

Nie po to zrywaliśmy łańcuchy, żeby wpakować psy do absolutnie malutkich klatek. Nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe. Większe, czyli dziesięć, piętnaście i dwadzieścia metrów kwadratowych - usłyszał nasz dziennikarz.

Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany.