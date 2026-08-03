Nie będzie darmowej kranówki dla klientów restauracji. Ministerstwo się wycofuje

RMF24

Po konsultacjach między resortami Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczenia w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępnienia klientom 0,5 l kranówki. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek.

Do działań zmierzających do udostępniania konsumentom darmowej wody zachęca Unia Europejska. W niektórych krajach – jak Anglia i Walia – istnieją przepisy, które do bezpłatnego udostępniania wody zobowiązują miejsca, w których serwowany jest alkohol. W Stanach Zjednoczonych, Włoszech czy Francji darmowa woda to standard. Wydawało się, że również w Polsce czeka nas rewolucja i restauratorzy będą zobowiązani do podawania klientom darmowej wody. Odpowiedź resortu klimatu i środowiska na interpelację jednego z posłów wskazuje jednak na to, że prace nad przepisami zostały zakończone.

Poseł pyta o koszty za mycie i suszenie naczyń po wodzie

O kwestie darmowej kranówki dla klientów pytał resort środowiska poseł KO Robert Dowhan – były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra, który był jednym z najczęściej korzystających z darmowych lotów i podróży taksówkami parlamentarzystów.

Dowhan stwierdził w interpelacji z początku lipca, że udostępnianie darmowej wody klientom „wykracza poza standard przewidziany w prawie unijnym” i jego zdaniem jest nadmierną regulacją rodzącą koszty dla przedsiębiorców. Poseł jest zdania, że właścicieli gastronomii powinno się jedynie zachęcać do zmiany podejścia ws. podawania wody.

„Kwestia naczyń – czy szklane, czy plastikowe? Plastikowe, to co z utylizacją, a szklane to co z myciem i suszeniem? Wystawiać paragon zerowy, usługę? Co z kosztami? Czy klient musi coś zamówić? Czy tylko usiąść w restauracji? Jakie kary będą za brak podania wody? Czy kranówka w każdym mieście jest taka sama? Mówi się, że na jedną osobę musi być pół litra wody. A jak będzie mniej nalane, to kara, a więcej to doliczyć do rachunku?” – pytał poseł.

Dowhan stwierdził, że poseł albo urzędnik, który wpadł na pomysł serwowania darmowej wody z kranu w Polsce „chciał strasznie błysnąć” najpewniej po podróży do USA, gdzie każdy klient otrzymuje darmową wodę bez limitu. „Tego rynku i regulacji nie można porównywać ani przenosić ich standardów na Polskę” – stwierdził.

Ministerstwo odpowiada

Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, w odpowiedzi na interpelację posła ujawniła, że jej resort „w toku uzgodnień międzyresortowych” odstąpił od zawarcia w projekcie przepisów dotyczących darmowej wody.

„W związku z powyższym projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, nie zawiera regulacji w tym zakresie” – czytamy w dokumencie z końcówki lipca.