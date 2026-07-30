NFZ zmienia zasady. Część operacji tylko w wyspecjalizowanych oddziałach

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Od 1 października niektóre zabiegi finansowane przez NFZ będą mogły być wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych. Oznacza to, że pacjenci nie przejdą już takich operacji na zwykłych oddziałach chirurgii ogólnej. Dla części z nich będzie oznaczało to dłuższą podróż na leczenie.

Zmiany obejmą m.in. artroskopię, kilka grup zabiegów na kończynie dolnej, zabiegi kręgosłupa, wybrane zabiegi urologiczne oraz bronchoskopię.

Dla pacjentów ma to oznaczać przede wszystkim większe bezpieczeństwo. Według NFZ operacje będą wykonywane w miejscach, gdzie specjaliści są dostępni przez całą dobę, a w razie powikłań chory od razu otrzyma pomoc lekarzy z doświadczeniem w danej dziedzinie.

Fundusz chce w ten sposób wyeliminować problem tzw. „lekarzy walizkowych” – specjalistów, którzy przyjeżdżają do szpitala tylko na kilka godzin, przeprowadzają zabieg i wyjeżdżają, pozostawiając dalszą opiekę nad pacjentem innym lekarzom.

Dla większości pacjentów może to oznaczać, że na niektóre operacje będą kierowani do innych, bardziej wyspecjalizowanych szpitali niż dotychczas. NFZ przekonuje jednak, że dzięki temu leczenie będzie bezpieczniejsze i bardziej kompleksowe.

Oczywiście spodziewam się, że naruszamy pewne interesy – powiedział podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami prezes NFZ Filip Nowak. Przygotowania do wprowadzenia zmian trwały od dwóch lat, a z inicjatywą wyszli eksperci.

Jednocześnie Fundusz zapowiada 40-procentowy wzrost finansowania leczenia obustronnej przepukliny pachwinowej w ramach chirurgii ogólnej.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc powiedział, że planowana regulacja nie będzie oznaczać zmian w budżetach szpitali, które są już zakontraktowane, lecz, że od 1 października nie będą rozliczane określone procedury na oddziałach chirurgii ogólnej. Tym samym szpitale od publikacji projektu zarządzenia będą miały czas na przystosowanie działalności do nowych warunków. Projekt ma zostać opublikowany w najbliższych dniach.