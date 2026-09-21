NFZ chce ukrócić „bilokację” lekarzy. Na nowych kontrolerów brakuje jednak pieniędzy

RMF24

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić ponad 400 kontrolerów, którzy wykrywaliby patologie w ochronie zdrowia takie jak podwajanie dyżurów. Nie ma na to jednak środków w budżecie – donosi „Rzeczpospolita”. Trwa spór o tę kwestię z Ministerstwem Finansów.

Gazeta wylicza, że na nowe etaty potrzeba ok. 500 mln zł w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Problem w tym, że NFZ został objęty tzw. stabilizującą regułą wydatkową. Oznacza to, że „począwszy od 2027 r. dodatkowe pieniądze przekazywane Funduszowi z budżetu państwa nie mogą zwiększyć deficytu. W przyszłym roku ma do NFZ trafić z budżetu aż 41,5 mld zł, a i tak wciąż będzie brakowało ok. 12–16 mld zł”.

Ministerstwo zaleca ograniczenie badań albo zmiany w wynagrodzeniach

Ministerstwo Finansów „negatywnie odniosło się do kosztów związanych z zatrudnieniem nowych osób, przekazując resortowi zdrowia, że powinien znaleźć na to pieniądze w ramach otrzymywanych środków”.

„Według resortu można to osiągnąć, ograniczając wydatki na badania medyczne lub likwidując podwyżki płacy minimalnej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W obu przypadkach wymagałoby to jednak zmiany odpowiednich ustaw” - dodano w artykule.

NFZ ma zyskać nowe możliwości, ale bez pieniędzy będzie trudno

Dziennik przypomina, że pakiet zmian w zdrowiu, którym we wtorek ma zająć się rząd, wyposaża prezesa NFZ w szerokie uprawnienia kontrolne.

„Za ich sprawą Fundusz ma wykrywać m.in. przypadki bilokacji lekarzy czy tzw. upcoding, czyli sytuacje, w których lecznica wykazuje świadczenia w taki sposób, żeby dostać za nie więcej pieniędzy, niż się jej należy” - wskazuje „Rz” i dodaje, że aby „całość zadziałała w praktyce, NFZ musi zatrudnić dodatkowych kontrolerów”.

W ramach zmian Ministerstwo Zdrowia chce też wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy – 240 zł brutto – i miesięcznej – 76,8 tys. zł brutto. Resort zaproponował też ograniczenie czasu pracy w ochronie zdrowia do wymiaru równoważnika dwóch etatów. Chce również wprowadzić obowiązek zatrudniania medyków na przynajmniej pół etatu.

W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, nad którym trwają prace, przewiduje się też karanie grzywną kierowników podmiotów leczniczych, którzy nie będą przestrzegali obostrzeń dotyczących zasad zatrudniania oraz wynagradzania personelu medycznego.