​Bez ostatecznego porozumienia zakończyło się spotkanie pomiędzy pozostawionymi na lodzie podwykonawcami firmy Astaldi a kierownictwem PKP. Włoski gigant wycofał się z dwóch kontraktów na modernizację linii kolejowych na trasach Warszawa-Lublin i Poznań-Wroclaw i może zalegać z płatnościami nawet na 100 milionów złotych.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Polak / PAP

Kierownictwo PKP zaproponowało, by podwykonawcy ubiegali się o zwrot pieniędzy na podstawie specustawy. Według procedury będą musieli przedstawić faktury, żeby potwierdzić przeprowadzone inwestycje. Na ich weryfikację PKP będzie miało trzy dni.

Przedstawiciele firm nie są z tego jednak zadowoleni. Twierdzą, że dotrzymanie terminu będzie nierealne, bo do weryfikacji będzie kilkanaście tysięcy faktur.

Wiadomo też, że podwykonawcy spotkają się z przedstawicielem firmy Astaldi, który przyleci z Rzymu do Lublina.

Kolejne spotkanie - 15 października - zaproponował też wojewoda lubelski. Rozmowy więc trwają, ostateczna decyzja w sprawie blokady, nie została jeszcze podjęta.

Astaldi wycofuje się z kontraktów kolejowych

Firma Astaldi nie wróci do kontraktów kolejowych na trasach Warszawa-Lublin i Poznań-Wrocław - mówi RMF FM rzecznik firmy Mateusz Witczyński.

Rzecznik Astaldi mówi, że odstąpienie od umowy "jest skuteczne i uzasadnione". Podkreśla także, że to przez znaczącą zmianę warunków rynkowych, o których rząd i PKP byli wielokrotnie informowani. Chodzi o wzrost cen materiałów, problemy z pozyskaniem i transportem tłocznia, a także brak pracowników. To wszystko zdaniem Mateusza Witczyńskiego spowodowało, że firma nie może brać ryzyka tylko na siebie i kontynuować tych inwestycji.

Odcinamy tzw. pozycje szkodliwe, czyli pozycje, które nie dość, że nie przynoszą zysku, to niosą ze sobą ryzyko dla firmy - mówi.

Rzecznik Astaldi nie potrafi powiedzieć, ile dokładnie pieniędzy firma zalega podwykonawcom. Ale jak mówi, to nie problem, bo może zapłacić zamawiający.

Jeśli roboty zostały wykonane i odebrane przez zamawiającego, to zostaną rozliczone - podkreśla. Witczyński zapewnia, że pozostałe kontrakty realizowane przez Astaldi nie są zagrożone.

Witczyński zapewnia, że pozostałe kontrakty realizowane przez Astaldi - Południowa Obwodnica Warszawy, tunel na zakopiance i warszawskie metro - nie są zagrożone.

Czy podwykonawcy kolejowi dostaną pieniądze?

Podwykonawcy oczekują, że PKP PLK zapłaci za dotychczasowe prace i uwzględni odbiory nie czekając na formalne potwierdzenia i faktury z Astaldi, których Włosi nie wystawiają od kilku miesięcy.

Po drugie chcą, by w wyliczeniach uwzględnione zostały także materiały zamówione przez podwykonawców, których przez wstrzymanie prac nie wykorzystano, a pieniądze zostały zamrożone. Przez to tylko kilku największych podwykonawców swoje starty szacuje na 30-40 milionów złotych - w sumie na obu porzuconych odcinkach ta kwota może być co najmniej dwukrotnie wyższa - usłyszał nasz dziennikarz.

Podwykonawcy liczą też na propozycję kontynuowania prac; że PKP PLK przejmie na siebie ten kontrakt. To musi być jednak błyskawiczna decyzja, ponieważ każdy dzień przestoju na budowie to kolejne straty. Jak mówią podwykonawcy, stawki muszą być wyższe, bo włoski wykonawca - ich zdaniem - znacznie zaniżył kontrakt.

PKP PLK zapewnia, że zapłaci podwykonawcom, mimo jednostronnego zerwania umowy przez Astaldi. Z tym jednak może być kłopot: po pierwsze nie wszyscy podwykonawcy byli zgłoszeni przez Astaldi, po drugie włoska firma musi wystawić fakturę - potwierdzenie wykonania prac przez podwykonawcę. A zaległości od czerwca to już 37 milionów złotych.

Sytuacja, którą obserwujemy, jest krytyczna. Drobne firmy, w związku z tym, że nie mają uregulowanych płatności przez kilka miesięcy, są na krawędzi upadku - mówił wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch. I zapewniał, że podwykonawcy odzyskają pieniądze jeszcze przed procesem i uruchomieniem gwarancji bankowych.

Zobowiązania włoskiej firmy wobec podwykonawców na porzuconych, modernizowanych liniach kolejowych mogą wynieść nawet 100 milionów złotych - ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Co z drogami?

Podwykonawcy dają kierownictwu PKP czas do poniedziałku na wypłatę zaległości. Piszą, że na uregulowanie płatności za wykonane prace i usługi czekają już od czerwca. Według nich kierownictwo PKP zapewniało, że wszystko zostanie uregulowanie, ale tak się jednak nie stało.

Jesteśmy na skraju bankructwa. Nie mamy za co zapłacić podatków, zaległych faktur za zakup paliwa i wynagrodzeń dla pracowników - piszą w dokumencie, który został przesłany również do Kancelarii Premiera i ministra infrastruktury.

Niektórzy w rozmowie z naszym dziennikarzem zapewniają, że w ciągu najbliższych dni ich biznesy mogą upaść, przez co kilka tysięcy osób może stracić pracę. Dla nas oznacza ogłoszenie upadłości, stracimy płynność finansowa, jeśli nie dostaniemy pieniędzy w ciągu tygodnia - usłyszał nasz dziennikarz od jednego z przedsiębiorców.

Z informacji reportera RMF FM Patryka Michalskiego wynika, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, to w przyszły wtorek drogi krajowe nr 17 i 19 zostaną zablokowane przez setki ciężarówek. Zablokujemy drogi po niedzieli i w ten sposób będziemy próbowali ratować swoje interesy - mówią.

Kierownicy dwóch firm, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz, twierdzą, że Astaldi zalega im ponad 6 milionów złotych. W podobnej sytuacji są dziesiątki innych osób, które mają pretensje nie tylko do włoskiego giganta. Ich zdaniem kierownictwo PKP PLK odrzuciło trzy propozycje porozumienia i niewystarczająco interesowało się sprawą, wiedząc o problemach co najmniej od maja.