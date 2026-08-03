Nazywają ją „chorobą brudnych rąk”. GIS alarmuje o fali zachorowań

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Czterokrotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A odnotował rok do roku Główny Inspektorat Sanitarny. Do połowy lipca było to aż 1413 przypadków, kiedy w tym samym okresie rok temu było to 364 – przekazał w poniedziałek główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.

WZW typu A: przyczyny, objawy

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), znane jest jako „żółtaczka pokarmowa” i „żółtaczka typu A” czy „choroba brudnych rąk”. Powoduje je wirus zapalenia wątroby typu A (hepatitis A virus - HAV) z rodziny Picornaviridae.

Do zakażenia dochodzi m.in. poprzez spożycie skażonej żywności lub wody oraz wskutek niewłaściwej higieny rąk. Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta – objawy nasilają się z wiekiem. Najczęściej są to symptomy grypopodobne i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a także ciemny mocz.

Epidemia WZW A we włoskim kurorcie. Zakażenie po zjedzeniu określonego produktu Gwałtowny wzrost liczby zachorowań na zapalenie wątroby typu A budzi niepokój w Neapolu. W szpitalu Cotugno leczonych jest już 43 pacjentów. Rozprzestrzenianie się wirusa jest dziesięć razy większe niż średnia z ostatnich lat.

Czterokrotny wzrost zachorowań

Do połowy lipca GIS odnotował czterokrotny wzrost zakażeń WZW typu A w stosunku do ubiegłego roku (1413 w porównaniu do 364 przypadków). Szef GIS wyjaśnił, że zjawisko to wynika przede wszystkim z dwóch głównych dróg szerzenia się zakażeń: poprzez szeroko pojętą gastronomię oraz w grupie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

Dla służb sanitarnych to jasny sygnał, że należy wzmocnić edukację i promować szczepienia wśród tych grup ryzyka. Przesłanki te skłaniają nas również do rozpoczęcia pogłębionej analizy, której celem będzie przedstawienie Ministrowi Zdrowia rekomendacji dotyczących wprowadzenia w tych grupach szczepień zalecanych lub celowanych – powiedział Grzesiowski na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Powiększona wątroba może być oznaką poważnej choroby. Oto przyczyny Uczucie ciężkości w nadbrzuszu, nieprzyjemny ucisk po prawej stronie, dyskomfort po jedzeniu. Objawy na pierwszy rzut oka niegroźne – często tłumaczone stresem albo ciężkostrawnym posiłkiem. Jak mówią specjaliści, powiększona wątroba to nie zawsze…

Wzmożone kontrole m.in. w gastronomii

Grzesiowski przypomniał, że GIS uruchomił program LAS (Letnia Akademia Sanepidu – przyp. red.), który obejmuje m.in. bezpieczeństwo żywności.

W okresie wakacyjnym działa wiele sezonowych punktów gastronomicznych, otwieranych jedynie doraźnie. Wraz z nimi pojawiają się pracownicy sezonowi. Z tego powodu znacząco intensyfikujemy nasze kontrole. Podmioty działające okazjonalnie mogą bowiem – z naszego punktu widzenia – stwarzać większe ryzyko sanitarno-epidemiologiczne niż lokale funkcjonujące przez cały rok – powiedział szef GIS.