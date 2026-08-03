Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Kto znalazł się na liście?

RMF24

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki poinformował o trzech postanowieniach prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie zastosowania prawa łaski. Jak przekazał - decyzje te dotyczą różnych przestępstw i wykroczeń, a wśród ułaskawionych znalazły się osoby o szczególnych zasługach dla kraju.

Ułaskawienie dla opozycjonisty

Pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności osobie skazanej za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. Według nieoficjalnych doniesień ułaskawienie może dotyczyć Adama Borowskiego, znanego działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy więzienia za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.

Jak podkreślił prezydencki minister, motywami ułaskawienia były względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się stan zdrowia, a także „ponadprzeciętne zasługi m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”. Borowski został w 2006 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kogo jeszcze ułaskawił prezydent?

Drugi przypadek dotyczy osoby skazanej za przebywanie podczas imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie. Prezydent zastosował prawo łaski poprzez darowanie środka karnego – zakazu wstępu na imprezy masowe – oraz zarządził zatarcie skazania.

Wśród motywów tej decyzji znalazły się pozytywna opinia środowiskowa oraz incydentalny charakter czynu. „Postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta” – przekazał Kotecki.

Trzeci przypadek dotyczy osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój. Prezydent zdecydował się na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby pięciu lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Decyzja została podjęta po pozytywnych opiniach sądów obu instancji oraz wnioskach Prokuratora Generalnego.

Sprawa ta dotyczyć może Piotra Pytla, o którego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Mężczyzna w 2006 r. został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo. Jednak postępowanie prowadzone przez prokuraturę w Polsce wykazało, że to nie on popełnił tę zbrodnię.

Jak poinformował Mateusz Kotecki, do tej pory prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a w pięciu przypadkach odmówił jego zastosowania.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że zgodnie z „utartą praktyką”, Kancelaria Prezydenta nie informuje o tym, w stosunku do kogo konkretnie prezydent zastosował prawo łaski.