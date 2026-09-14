Nawrocki o planie Polski na szczyt G20. „Trzy konstruktywne propozycje”

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„Takie jest nasze zadanie, aby na szczycie G20 wybrzmiał głos całego Trójmorza” - powiedział w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Ocenił, że 13 państw wchodzących w skład Inicjatywy ma ogromny potencjał.

W grudniu w amerykańskim Miami odbędzie się szczyt przywódców państw grupy G20. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska.

Nawrocki: Obecność Polski w pracach G20 jest szansą

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek podkreślił, że chce, by na grudniowym szczycie wybrzmiał głos całej Inicjatywy Trójmorza.

Takie jest nasze zadanie, aby na szczycie G20 wybrzmiał głos całego Trójmorza, oparty na realnych potrzebach i doświadczeniach firm działających w naszym regionie - powiedział.

Zwrócił uwagę, że region ten zamieszkuje ok. jedna trzecia ludności Unii Europejskiej, a według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego łączna wartość gospodarek państw Trójmorza przekroczyła w ubiegłym roku 6,4 biliona dolarów.

Ocenił jednocześnie, że polityczny i gospodarczy wpływ Inicjatywy Trójmorza nie odzwierciedlał jej ogromnego potencjału. Obecność Polski w pracach G20 jest szansą, aby to po prostu zmienić, nie tylko w imieniu Polski, ale także w interesie całego regionu - stwierdził Nawrocki.

Wiceszef MON o raporcie CIA dla Tuska: Trump ostrzegłby Nawrockiego osobiście „Gdyby prezydent USA Donald Trump i jego administracja chcieli poinformować prezydenta Karola Nawrockiego o niebezpieczeństwie i zagrożeniach, powiadomiliby go bezpośrednio” - ocenił wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany o raport CIA, który otrzymał…

Nawrocki: Konstruktywne propozycje Polski

Wolność gospodarcza i społeczna solidarność nie są przeciwieństwami. Dobrze prowadzone wzajemnie się wzmacniają i taka idea przyświeca dziś Rzeczpospolitej. Z tak rozumianego doświadczenia wynikają trzy konstruktywne propozycje, które Polska będzie pragnęła wnieść do agendy spotkania G20 - powiedział prezydent w poniedziałek na spotkaniu z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami z regionu Trójmorza „Polska. Siła Trójmorza w G20”.

Nawrocki wyjaśnił, że pierwsza kwestia dotyczy inwestycji zagranicznych. Jak dodał, chciałby, aby były one mierzone nie tylko wielkością kapitału, lecz także transferem technologii, udziałem lokalnych dostawców, tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych i pozostawianiem większej części wartości dodanej w kraju przyjmującym.

Druga propozycja dotyczy kwestii demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, ale także odpływu talentów i zmian na rynku pracy. Tutaj debata nie może ograniczać się wyłącznie do wskaźników. Stoimy tak naprawdę przed wyborem między modelem, który pozostawia jednostkę samą wobec ryzyka, a modelem wspólnotowym, opartym na odpowiedzialności za rodzinę i następne pokolenia - stwierdził.

Trzecia propozycja dotyczy dywersyfikacji źródeł energii i kierunków dostaw, infrastruktury transgranicznej oraz rezygnacji z niebezpiecznej zależności od jednego dostawcy. Transformacja energetyczna powinna być ambitna, ale powinna uwzględniać strukturę gospodarki, zasoby i możliwości społeczne każdego państwa. Możemy oczywiście zmierzać do wspólnego celu różnymi drogami, łącząc jednak ograniczenie emisji z bezpieczeństwem dostaw, konkurencyjnością przemysłu i ochroną budżetu rodzin - podkreślił Nawrocki.

Czym jest Inicjatywa Trójmorza?

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy trzynastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej.

Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.