Nawrocki chce dostępu do broni palnej w Polsce? „Musimy podjąć dyskusję”

Prezydent Karol Nawrocki podczas piątkowej wizyty w Bogutach-Piankach na Mazowszu zwrócił uwagę na konieczność podjęcia publicznej dyskusji dotyczącej dostępu do broni w Polsce. W trakcie uroczystego otwarcia nowej strzelnicy sportowej podkreślił, że sama broń nie gwarantuje bezpieczeństwa obywateli.
Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa – zaznaczył prezydent.
W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki odniósł się do różnic w podejściu do dostępu do broni na świecie.
Żyjemy w kulturze transatlantyckiej, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w UE Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni – wskazał.
Według danych przytoczonych przez prezydenta, zaledwie około 1 procent obywateli Polski ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym 1 procencie, przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni – dodał Nawrocki.
Prezydent porównał również sytuację w Polsce do innych krajów europejskich, takich jak Czechy, Austria, Finlandia czy Szwajcaria, gdzie odsetek osób posiadających broń i umiejących się nią posługiwać jest znacznie wyższy. W jego opinii, Polska powinna rozpocząć szeroką debatę społeczną na temat odpowiedzialnego dostępu do broni.
Musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej – podsumował prezydent Nawrocki, zachęcając do refleksji nad obecnymi przepisami i praktykami dotyczącymi posiadania broni w kraju.
W obchodach otwarcia nowej strzelnicy sportowej brał również udział duchowny, który poświęcił placówkę.