Mocny sztorm jest przewidywany w strefie brzegowej Bałtyku w części wschodniej. Ostrzeżenie wydał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru południowo-zachodniego 6 do 7, a w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.



Po północy siła wiatru będzie spadać.

Już w czwartek rano Instytut Meteorologale też dla podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzegano przed wystąpieniem na tych terenach silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, a w porywach do 80 km/h z kierunków południowego oraz zachodniego.