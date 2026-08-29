Nawet 30 proc. tańsze. Polacy coraz chętniej ruszają na wakacje we wrześniu

RMF24

Coraz więcej Polaków decyduje się na urlop po zakończeniu wakacyjnego szczytu. Jak wynika z najnowszych analiz branży turystycznej, wrzesień i październik stają się coraz popularniejszymi miesiącami na zagraniczne i krajowe wyjazdy. Powód? Niższe ceny, mniej tłumów i wciąż doskonała pogoda w wielu popularnych kurortach.

Oszczędności sięgające tysięcy złotych

Według danych portalu Wakacje.pl, w 2025 roku wyjazdy do najchętniej wybieranych krajów były średnio o 10 proc. tańsze we wrześniu niż w sierpniu, a w październiku nawet o 20 proc. mniej. W tym roku różnice są jeszcze większe – ceny pobytów w wybranych hotelach spadły nawet o 30-36 procent. To oznacza, że dwie osoby dorosłe mogą zaoszczędzić nawet 3-4,5 tys. zł na jednym wyjeździe. Wszystko przez spadek popytu po zakończeniu sezonu wakacyjnego.

Słoneczne kierunki wciąż na topie

Polacy najchętniej wybierają sprawdzone, słoneczne destynacje. Prym wiodą Turcja, Egipt i Grecja, tuż za nimi plasują się Hiszpania i Tunezja.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także Bałkany – rezerwacje do Czarnogóry wzrosły aż o 69 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a do Złotych Piasków w Bułgarii aż o 158 procent. Również Majorka notuje imponujący wzrost – o 67 proc. więcej rezerwacji niż rok temu.

Polacy stawiają na Bałtyk i góry

Nie tylko zagranica kusi niższymi cenami. Jak podaje portal Travelist.pl, aż 45 proc. jesiennych wyjazdów krajowych to wypoczynek nad Bałtykiem, a 39 proc. – w górach.

We wrześniu Polacy chętniej wybierają morze, w październiku zaś góry. Najpopularniejsze miejscowości to Kołobrzeg, Gdańsk i Mielno nad morzem oraz Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój i Karpacz w górach.

Głowa na wakacjach – czy można i warto „odmóżdżyć się” na chwilę? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać – rada, żeby ktoś: „odmóżdżył się” nie jest obraźliwa, a dla osoby rozpoczynającej urlop to może być cenna wskazówka. Przychodzi nam to z trudem, ale nasz mózg tego potrzebuje chociaż na chwilę, co jakiś czas. Mózg…

Ceny hoteli spadają – nawet o 21 proc.

Jesień to nie tylko mniej turystów, ale i niższe ceny. Latem średnia cena doby hotelowej w obiektach trzy- i pięciogwiazdkowych z wyżywieniem wynosiła 650 złotych. We wrześniu spadła do 530 zł, a w październiku do 515 zł – to odpowiednio o 18 i 21 proc. mniej niż w szczycie sezonu.

Największe obniżki dotyczą wypoczynku nad Bałtykiem, gdzie ceny spadły średnio o 14 proc. rok do roku.

Boom na zimowe rezerwacje

Eksperci z eSky.pl zauważają również rosnące zainteresowanie rezerwacjami pakietów Lot+Hotel na zimę. Szczególną popularnością cieszą się Egipt i Wyspy Kanaryjskie, gdzie pojawiło się wiele nowych, regularnych połączeń lotniczych, zwłaszcza tanich linii.