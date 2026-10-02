Nawet 19 tys. zł dofinansowania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska startuje z nowym programem

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła dziś nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii.
Przekazała, że w połowie tego roku w systemie elektroenergetycznym było 150 tys. magazynów energii, a co kwartał pojawia się ok. 20 tys. nowych i to bez programu wsparcia. Jej zdaniem, dzięki uruchomieniu dofinansowania na koniec roku w systemie może być już 200 tys. magazynów.
Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz - poinformowała minister Hennig-Kloska.
Wskazała, że ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn od 1 listopada 2025 roku. Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Mamy na ten program 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji magazynowej będzie wynosiło 19 tys. zł łącznie na zakup magazynu energii, magazynu ciepła czy wymianę falownika - dodała.