Nawet 19 tys. zł dofinansowania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska startuje z nowym programem

RMF24

19 tys. zł - tyle może wynieść maksymalne wsparcie w ramach nowego programu dofinansowania przydomowych magazynów energii. Wnioski można składać od 20 października. „Na program zostanie przeznaczony miliard złotych” - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceszef MKiŚ Sławomir Ćwik na konferencji w siedzibie resortu w Warszawie; 2 października 2026; fot. Paweł Supernak

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceszef MKiŚ Sławomir Ćwik na konferencji w siedzibie resortu w Warszawie; 2 października 2026; fot. Paweł Supernak / PAP

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła dziś nowy program wsparcia zakupu przydomowych magazynów energii.

Przekazała, że w połowie tego roku w systemie elektroenergetycznym było 150 tys. magazynów energii, a co kwartał pojawia się ok. 20 tys. nowych i to bez programu wsparcia. Jej zdaniem, dzięki uruchomieniu dofinansowania na koniec roku w systemie może być już 200 tys. magazynów.

Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz - poinformowała minister Hennig-Kloska.

Wskazała, że ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn od 1 listopada 2025 roku. Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Mamy na ten program 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji magazynowej będzie wynosiło 19 tys. zł łącznie na zakup magazynu energii, magazynu ciepła czy wymianę falownika - dodała.