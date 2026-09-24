Nawet 120 tys. zł na nowe maszyny dla rolnika. Jak dostać dotację?

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Już od 1 października 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otwiera nabór wniosków na dotacje dla rolników. Do rozdysponowania są środki, które mogą sięgnąć nawet 120 tys. zł na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu niezbędnych do rozwoju gospodarstwa. Kto może ubiegać się o wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy najważniejsze szczegóły!

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacje z ARiMR mają wspierać rozwój rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz działalności przetwórczej w gospodarstwie. Środki można przeznaczyć między innymi na:

- zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, pakowania czy chłodzenia produktów rolnych,

- budowę, rozbudowę lub adaptację budynków wykorzystywanych do przetwórstwa i magazynowania,

- inwestycje w nowoczesne terminale płatnicze, komputery i oprogramowanie,

- działania proekologiczne, takie jak montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy oczyszczalni ścieków,

- koszty przygotowania biznesplanu.

Co ważne, wsparcie dotyczy wyłącznie wytwarzania produktów przetworzonych w gospodarstwie. Nie można uzyskać dotacji na samo przygotowanie nieprzetworzonych produktów do sprzedaży.

Jakie są poziomy wsparcia?

Rolnicy mogą wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia w zależności od skali planowanej inwestycji:

- 30 000 zł,

- 60 000 zł,

- 120 000 zł.

Dofinansowanie pokryje do 65 procent kosztów kwalifikowanych. Dla mikroprzedsiębiorców kontynuujących działalność przetwórczą przewidziano nawet 500 tys. zł wsparcia, z refundacją do 50 procent kosztów.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Aby otrzymać dotację, wniosek musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów w ocenie ARiMR. Premiowane są m.in.:

- wiek wnioskodawcy poniżej 41 lat,

- wdrożenie celów strategii „Od pola do stołu”,

- inwestycje proekologiczne,

- innowacyjność projektu,

- status kobiety jako wnioskodawcy,

- położenie gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

- ubezpieczenie w KRUS.

Dodatkowo, gospodarstwo musi mieć wartość ekonomiczną minimum 25 000 euro, chyba że wnioskodawca jest beneficjentem premii dla młodych rolników.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR) od 1 października do 2 listopada 2026 roku. Papierowe wnioski nie będą rozpatrywane – wyjątkiem jest jedynie osobiste złożenie weksla w oddziale regionalnym ARiMR.

Szybka wypłata środków

Jednym z atutów programu jest szybki mechanizm wypłaty wsparcia. Aż 80 procent przyznanej kwoty trafi do rolnika w ciągu 6 miesięcy od decyzji o przyznaniu pomocy.

Pozostałe 20 procent zostanie wypłacone po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność końcową.

Szansa na rozwój i niezależność

Budżet programu to aż 86,15 mln złotych. Dotacje na rozwój przetwórstwa i RHD to nie tylko szansa na modernizację gospodarstwa, ale również na zwiększenie niezależności od cen skupu i poprawę rentowności własnej produkcji.

Warto jednak pamiętać, że beneficjent zobowiązany jest prowadzić działalność objętą wsparciem przez minimum 5 lat od wypłaty środków.