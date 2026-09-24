Nawet 120 tys. zł na nowe maszyny dla rolnika. Jak dostać dotację?

Na co można przeznaczyć dotację?
Dotacje z ARiMR mają wspierać rozwój rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz działalności przetwórczej w gospodarstwie. Środki można przeznaczyć między innymi na:
- zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, pakowania czy chłodzenia produktów rolnych,
- budowę, rozbudowę lub adaptację budynków wykorzystywanych do przetwórstwa i magazynowania,
- inwestycje w nowoczesne terminale płatnicze, komputery i oprogramowanie,
- działania proekologiczne, takie jak montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy oczyszczalni ścieków,
- koszty przygotowania biznesplanu.
Co ważne, wsparcie dotyczy wyłącznie wytwarzania produktów przetworzonych w gospodarstwie. Nie można uzyskać dotacji na samo przygotowanie nieprzetworzonych produktów do sprzedaży.
Jakie są poziomy wsparcia?
Rolnicy mogą wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia w zależności od skali planowanej inwestycji:
- 30 000 zł,
- 60 000 zł,
- 120 000 zł.
Dofinansowanie pokryje do 65 procent kosztów kwalifikowanych. Dla mikroprzedsiębiorców kontynuujących działalność przetwórczą przewidziano nawet 500 tys. zł wsparcia, z refundacją do 50 procent kosztów.
Jakie kryteria trzeba spełnić?
Aby otrzymać dotację, wniosek musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów w ocenie ARiMR. Premiowane są m.in.:
- wiek wnioskodawcy poniżej 41 lat,
- wdrożenie celów strategii „Od pola do stołu”,
- inwestycje proekologiczne,
- innowacyjność projektu,
- status kobiety jako wnioskodawcy,
- położenie gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
- ubezpieczenie w KRUS.
Dodatkowo, gospodarstwo musi mieć wartość ekonomiczną minimum 25 000 euro, chyba że wnioskodawca jest beneficjentem premii dla młodych rolników.
Jak i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR) od 1 października do 2 listopada 2026 roku. Papierowe wnioski nie będą rozpatrywane – wyjątkiem jest jedynie osobiste złożenie weksla w oddziale regionalnym ARiMR.
Szybka wypłata środków
Jednym z atutów programu jest szybki mechanizm wypłaty wsparcia. Aż 80 procent przyznanej kwoty trafi do rolnika w ciągu 6 miesięcy od decyzji o przyznaniu pomocy.
Pozostałe 20 procent zostanie wypłacone po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność końcową.
Szansa na rozwój i niezależność
Budżet programu to aż 86,15 mln złotych. Dotacje na rozwój przetwórstwa i RHD to nie tylko szansa na modernizację gospodarstwa, ale również na zwiększenie niezależności od cen skupu i poprawę rentowności własnej produkcji.
Warto jednak pamiętać, że beneficjent zobowiązany jest prowadzić działalność objętą wsparciem przez minimum 5 lat od wypłaty środków.