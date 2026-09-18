RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nawet 10 tys. zł na szkolną wycieczkę. Ruszył nabór do programu „Kierunek Muzeum”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (14:06)

To świetna wiadomość dla szkół i uczniów. Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza drugą edycję programu „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zdobyć aż 10 tysięcy złotych na organizację edukacyjnej wycieczki.

Nawet 10 tys. zł na szkolną wycieczkę. Ruszył nabór do programu „Kierunek Muzeum”
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

Od 15 do 30 września 2026 roku trwa nabór do II edycji programu „Kierunek Muzeum”. To wyjątkowa szansa dla publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które chcą zorganizować swoim uczniom niezapomnianą wycieczkę edukacyjną. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie nawet do 10 tysięcy złotych.

Edukacja i kultura w centrum uwagi

Celem inicjatywy jest promowanie nauki, techniki oraz historii przemysłu energetycznego wśród młodzieży. Każda zgłoszona wycieczka musi mieć charakter edukacyjno-kulturalny i obejmować zwiedzanie jednego z trzech muzeów: Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce lub Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. 

Dodatkowo, program wymaga uwzględnienia przynajmniej jednej dodatkowej atrakcji kulturalnej lub edukacyjnej.

Kto i na co może dostać dofinansowanie?

O grant mogą ubiegać się przedstawiciele szkół – nauczyciele lub dyrektorzy, którzy są uprawnieni do działania w imieniu placówki. W wycieczce musi wziąć udział co najmniej 25 osób, wliczając uczniów i opiekunów. Środki z programu można przeznaczyć na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu do instytucji kultury oraz opiekę przewodników czy edukatorów muzealnych.

Jak zgłosić szkołę?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, korzystając z dedykowanego systemu dostępnego na stronie organizatora, czyli Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza. Nabór trwa do 30 września 2026 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 listopada.


Źródło: RMF24
Tagi: wycieczki szkoły
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: