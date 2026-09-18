Nawet 10 tys. zł na szkolną wycieczkę. Ruszył nabór do programu „Kierunek Muzeum”

RMF24

To świetna wiadomość dla szkół i uczniów. Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza drugą edycję programu „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zdobyć aż 10 tysięcy złotych na organizację edukacyjnej wycieczki.

Od 15 do 30 września 2026 roku trwa nabór do II edycji programu „Kierunek Muzeum”. To wyjątkowa szansa dla publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które chcą zorganizować swoim uczniom niezapomnianą wycieczkę edukacyjną. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie nawet do 10 tysięcy złotych.

Edukacja i kultura w centrum uwagi

Celem inicjatywy jest promowanie nauki, techniki oraz historii przemysłu energetycznego wśród młodzieży. Każda zgłoszona wycieczka musi mieć charakter edukacyjno-kulturalny i obejmować zwiedzanie jednego z trzech muzeów: Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce lub Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Dodatkowo, program wymaga uwzględnienia przynajmniej jednej dodatkowej atrakcji kulturalnej lub edukacyjnej.

Kto i na co może dostać dofinansowanie?

O grant mogą ubiegać się przedstawiciele szkół – nauczyciele lub dyrektorzy, którzy są uprawnieni do działania w imieniu placówki. W wycieczce musi wziąć udział co najmniej 25 osób, wliczając uczniów i opiekunów. Środki z programu można przeznaczyć na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu do instytucji kultury oraz opiekę przewodników czy edukatorów muzealnych.

Jak zgłosić szkołę?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, korzystając z dedykowanego systemu dostępnego na stronie organizatora, czyli Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza. Nabór trwa do 30 września 2026 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 listopada.