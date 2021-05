Ponad 200 razy interweniowali strażacy w związku ze zjawiskami pogodowymi - poinformował PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji przeprowadzono na południu kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Do godz. 19 w czwartek strażacy wyjeżdżali łącznie do 204 interwencji związanych ze zjawiskami pogodowymi.

Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: śląskim - 70, dolnośląskim - 52 i małopolskim - 44. PSP poinformowała ponadto, że nikt nie został poszkodowany, a część interwencji dotyczyła skutków środowych burz.



W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w czterech województwach na południu Polski - województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dla części województwa podkarpackiego.



Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.