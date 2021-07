Ponad 130 razy interweniowali dzisiaj podkarpaccy strażacy usuwając skutki intensywnych burz przechodzących lokalnie nad rejonami województwa podkarpackiego. W Małopolsce cały czas przechodzą gwałtowne nawałnice. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, dla woj. podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowych powiatów woj. śląskiego i lubelskiego.

Na Podkarpaciu najwięcej interwencji było w powiatach: rzeszowskim, mieleckim, leżajskim, lubaczowskim i w przeworskim. Strażacy byli wzywani głównie do wypompowywania wody z zalanych posesji, piwnic oraz budynków gospodarczych, usuwania połamanych drzew i konarów drzew z jezdni, chodników i posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Nadal bardzo niebezpiecznie w Małopolsce

Nad Małopolską cały czas przechodzą gwałtowne nawałnice: m.in. nad powiatem suskim, w okolicach Nowego Sącza i Tarnowa.





Od rana strażacy odebrali już ponad 250 zgłoszeń związanych ze skutkami nawałnic. W gminie Lisia Góra koło Tarnowa silny wiatr uszkodził dachy na pięciu budynkach. W Radziszowie koło Skawiny strażacy ułożyli worki z piaskiem, by chronić przed zalaniem okoliczne domy. Stan alarmowy wciąż utrzymuje się też na rzece Szreniawa w Biskupicach.

100 osób ewakuowano prewencyjnie z kolejnego obozu harcerskiego koło Gorlic.

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice

Po nocnych ulewach i podtopieniach wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapewnił o finansowym wsparciu mieszkańców pow. myślenickiego pokrzywdzonych przez żywioł. Wszyscy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy, mogą składać wnioski o pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. zł.



Jak przekazał wojewoda po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Myślenicach, według najnowszych prognoz sytuacja meteorologicznych w Małopolsce w dalszym ciągu może być niebezpieczna. Na południu województwa może miejscami spaść nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.



Apeluję do wszystkich Małopolan i wszystkich osób przebywających w Małopolsce o zachowanie szczególnej ostrożności, aby dostosować się do alertów wysyłanych na telefony komórkowe. Skala żywiołu i szybkość wzbierania wód jest na tyle gwałtowna, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje zdrowie i życie - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.



Stany alarmowe zostały przekroczone na rzekach Skawinka i Szreniawa. Z brzegu wystąpiły potoki Wysoczanka, Radoczanka i Kleczanka.



Najwięcej zniszczeń na terenie powiatu myślenickiego

Minionej nocy w niektórych rejonach powiatu myślenickiego spadło do 100 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do wezbrania wód. Żywioł dotknął 104 zabudowania zarówno mieszkalne jak i gospodarcze.



Nocne ulewy w Małopolsce najwięcej zniszczeń spowodowały na terenie powiatu myślenickiego. W wielu miejscach na drogi lokalne i powiatowe woda naniosła muł, rumosz skalny i błoto. W Głogoczowie z zalanych pięciu domów ewakuowano 18 mieszkańców. Także w Głogoczowie została zalana droga krajowa nr 7, czyli zakopianka. Przez trzy godziny trasa w tym miejscu była zupełnie zablokowana.

W Krzyszkowicach zostały uszkodzone co najmniej trzy mosty. Zalana została oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę pitną z beczkowozów. W szkole podstawowej w Głogoczowie została zalana kotłownia.



Ostrzeżenia IMGW

: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy.w związku z ulewnym i deszczami, z czego 200 wyjazdów dotyczyło powiatu myślenickiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia dla woj. podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowych powiatów woj. śląskiego i lubelskiego. Prognozowane są burze. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 l/mkw., a lokalnie w przypadku kumulacji opadów nawet do 100 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte jest woj. świętokrzyskie i północne powiaty woj. śląskiego i lubelskiego. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 km/h.

Najniższy, pierwszy stopień alertu, IMGW wydał dla powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, koneckiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i łosickiego.

Dla południowo-wschodniej części kraju obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Dodatkowo dla zlewni Skorej (Dolnośląskie) i dla Białej Głuchołaskiej (Opolskie) wydano ostrzeżenia III stopnia. W tym rejonie rzeki mogą przekroczyć stany alarmowe.

Alerty drugiego stopnia obowiązują dla zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie). Prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, podczas których mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wód, IMGW wydało dla zlewni dopływów górnej Odry (Śląskie), Brenia, Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Strwiąża i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Podkarpackie), Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Świętokrzyskie), Wieprza i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły i Bugu po Krzyczew (Lubelskie).

Alert RCB

Ostrzeżenia w związku z burzami, ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB trafił do osób na terenie: Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny oraz części woj. świętokrzyskiego i śląskiego. Alert obowiązuje dziś i w nocy.



