Produkty naturalne przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans. Po wieloletniej dominacji kosmetyków, które miały w składzie sporo substancji chemicznych, coraz więcej osób na nowo przekonuje się do produktów naturalnych. Dlaczego?

/ Materiały prasowe

Nie tylko styl życia i moda

Często można wykazać korelację między kosmetykami organicznymi a chęcią bycia eko. Staramy się uciekać od niezdrowej żywności, coraz częściej wybieramy wodę zamiast napojów sztucznie słodzonych i decydujemy się na zdrowy, aktywny styl życia.

W związku z rosnącą ilością naturalnych produktów kosmetycznych, które są wykonane z wegańskich składników, nie powinna dziwić ich rosnąca popularność. W ten sam nurt wpisuje się moda na produkty, które nie były testowane na zwierzętach i są zgodne z zasadami bio-fit.

Bardzo ważną kwestią, dzięki której kosmetyki ekologiczne cieszą się dużą popularnością, jest też ich szeroka dostępność. Kilka lat temu były one raczej ciekawostką, a obecnie, dzięki dobrym drogeriom internetowym, które w pełni przestawiły się na kosmetyki naturalne, każdy zainteresowany może kupić sobie na przykład ekologiczny szampon czy krem do cery problematycznej.

Bezpieczeństwo produktów naturalnych

W erze kosmetyków o szerokim składzie, wykorzystujących na przykład składniki, które mogą uczulać, kosmetyki organiczne rysują się jako niezwykle ciekawa alternatywa. Są one częstym wyborem osób z atopowym zapaleniem skóry czy z trądzikiem różowatym.

Jeśli wiemy, że wiele "chemicznych" kremów działa na naszą cerę niekorzystnie, na przykład potęgując objawy łojotokowego zapalenia skóry, sensownym wyborem, który często doradzają dermatolodzy, są właśnie kosmetyki naturalne.

/ Materiały prasowe

Hydrolat z róży damasceńskiej

Dobre produkty mają w swoim składzie zaledwie po kilka składników, które są o wiele bezpieczniejsze niż tradycyjne kosmetyki. Nie jest to oczywiście regułą, a w razie wątpliwości zawsze należy skonsultować się z dermatologiem lub wykonać proste testy na alergie skórne.

Ogromny wybór kosmetyków naturalnych jest na wyciągnięcie ręki

Wbrew obiegowej opinii, świat kosmetyków organicznych jest niezwykle rozbudowany. Nie ogranicza się zaledwie do kilku kremów i szamponów. Jest wręcz przeciwnie. Na klientów czekają setki, jeśli nie tysiące przebadanych, naturalnych produktów najwyższej jakości.

W tym gronie są zarówno szampony i odżywki do włosów, jak i kremy do pielęgnacji całościowej, jak również wybranych partii ciała - od twarzy, aż po nogi i stopy. Rozwija się też segment produktów do higieny jamy ustnej, ekologicznych mydeł oraz przyjaznych dla ciała, płynów do kąpieli - wszystko znajdziesz w ofercie Triny.pl.

W praktycznie każdym z tych segmentów rynku działa kilka firm, które wykorzystują w swojej codziennej pracy wiele roślin, w tym m.in. dobroczynny aloes, olej kokosowy czy prawdziwy hit ostatnich lat, jakim jest ekstrakt z amli, który doskonale sprawdza się m.in. w naturalnych szamponach.

Dodatkowo można wyróżnić wiele towarów, które są przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych. Innej opieki wymaga cera osoby starszej, a inaczej trzeba zadbać o osoby, które walczą z trądzikiem młodzieńczym lub są w sile wieku. Producenci ekologicznych kosmetyków zdają sobie z tego sprawę, dobierając zawartość produktu odpowiednio do różnych grup i oczekiwań.

Różne problemy, różne rozwiązania

Naturalne kosmetyki mają szerokie spektrum zastosowań. Tak samo, jak w przypadku tych tradycyjnych, poszczególne składniki poradzą sobie dobrze z różnymi dolegliwościami. Jeśli na przykład mamy suche i łamliwe włosy, to świetnie sprawdzą się te, które mają w składzie detergenty z rodziny SLG.

/ Materiały prasowe

Ekstrakt z drzewa herbacianego

Gdy celem jest przywrócenie równowagi hydrolipidowej, należałoby raczej spojrzeć ku szamponom o mocnym składzie, które zawierają m.in. ekstrakt z lnu czy surfaktanty pochodzenia roślinnego. Na szczęście dobre sklepy z naturalnymi kosmetykami mają naprawdę bogatą ofertę, więc bez trudu znajdziecie w nich produkty, których w danej chwili potrzebujecie.