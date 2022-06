Czy możemy czuć się bezpiecznie? Ostatnio wyjątkowo często słyszymy od zachodnich sojuszników, że będą bronić naszego terytorium jak swojego. Ale historia nauczyła Polaków, by podchodzić do takich zapewnień z rezerwą. Jakie czyny zatem pójdą w ślad za słowami? To główne pytanie wtorkowej porannej rozmowy w naszym internetowym radiu internetowym RMF24 Gościem "7 pytań o 7:07 będzie dr Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.