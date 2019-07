Narożniki stają się coraz bardziej popularnym meblem wypoczynkowym. Pozwalają bowiem mądrze wykorzystać przestrzeń w rogu pokoju, a dodatkowo… są coraz piękniejsze!

/ materiały prasowe /

Obecnie producenci mebli tapicerowanych prześcigają się w coraz to nowszych rozwiązaniach, by zagwarantować dobry wypoczynek zarówno w dzień, jak i w nocy. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze narożnika do salonu?

Narożniki jako idealny sposób na zagospodarowanie przestrzeni

Narożnik świetnie sprawdzi się zarówno w niewielkim pokoju dziennym, jak i w przestronnym salonie. Jest to możliwe dzięki temu, że współczesne meble tapicerowane produkowane są w przeróżnych rozmiarach, a dodatkowo wiele z nich posiada zabudowane plecy - taki mebel można postawić nawet na środku pomieszczenia, a i tak będzie prezentował się świetnie z każdej strony (w ten sposób możesz oddzielić aneks kuchenny od części wypoczynkowej).

Jakie "kształty" narożników mamy zazwyczaj do wyboru? Typowe rogówki typu L oraz sofy ze zintegrowanym szezlongiem (również przypominające kształtem L), a także narożniki U-kształtne, zwykle stosowane w większych pomieszczeniach. W bardziej ekskluzywnych wersjach dostaniemy także regulowane zagłówki, wysuwane podnóżki czy nawet schowane w meblu głośniki lub... lodówkę!

Narożniki rozkładane czy nierozkładane - co wybrać?

Odwieczne pytanie "być albo nie być" zmienia się tu w "rozkładany czy nierozkładany", a odpowiedź wcale nie jest prosta.

Narożniki rozkładane to idealna propozycja, jeśli nasza kanapa ma służyć również jako miejsce do spania, zarówno codziennego, jak i okazjonalnego. Narożniki z funkcją spania sprawdzą się więc nie tylko w salonie, ale również w pokoju gościnnym - w ciągu dnia mogą posłużyć za miejsce do siedzenia, w nocy zaś jako wygodne "łóżko" i to zazwyczaj dwuosobowe (powierzchnia spania jest zazwyczaj spora).

Narożniki nierozkładane również mają swoje zalety. Modele te często posiadają smukłe nóżki, dzięki którym narożnik wydaje się "uniesiony" nad podłożem. Takie rozwiązanie nadaje wnętrzu lekkości i elegancji. Przez brak funkcji spania narożniki nierozkładane pełnią w domu funkcję mebli czysto wypoczynkowych (czy salonowych), a także dekoracyjnych.

Sofy oraz narożniki nierozkładane doskonale sprawdzają się także w biurach, restauracjach czy innych przestrzeniach przygotowanych dla gości.

Mechanizmy rozkładania narożnika

Warto zapoznać się z najbardziej popularnymi systemami rozkładania narożników - od nich zależy funkcjonalność naszego mebla. Bezproblemowe rozkładanie, wygoda naszego snu czy obecność schowka na pościel są niezwykle istotnymi kwestiami w wyborze odpowiedniego modelu.

Bardzo popularnym mechanizmem rozkładania, zarówno w sofach, jak i narożnikach, jest system DL, polegający na wysunięciu siedziska, a następnie położeniu oparcia. Dzięki takiemu systemowi uzyskujemy dość równomierną powierzchnię do spania, a dodatkowym atutem jest pojemnik, który zazwyczaj ukryty jest pod siedziskiem.

Równie znanym systemem rozkładania jest szybki i prosty mechanizm szufladowy "delfin". Polega on na wysunięciu spod siedziska wózka, a następnie podciągnięciu do góry materaca. W przypadku narożników takie rozwiązanie daje nam bardzo dużo miejsca do spania, a dodatkowo w drugiej części narożnika ukryty jest przestronny pojemnik.

Oba wyżej wymienione systemy idealnie sprawdzą się zarówno do spania codziennego, jak i okazjonalnego. Ponadto posiadają schowki na pościel, co jest bardzo ważną kwestią, kiedy nasz salon staje się również sypialnią.

Popularnymi systemami są również "wózek" oraz "automat belgijski". Pierwszy z nich jest idealny do niewielkich przestrzeni, ponieważ z małej sofy uzyskujemy dużą powierzchnię spania. Niestety - głównym minusem tego systemu jest brak pojemnika na pościel w niektórych modelach. Drugi mechanizm porównywany jest do systemu rozkładania łóżek polowych. Takie rozwiązanie jest proste w użyciu, jednak nie należy do najwygodniejszych, zatem będzie nadawać się jedynie do okazjonalnego wypoczynku.

Materiał obiciowy - jaki wybrać?

Niezwykle istotną kwestią przy wyborze narożnika jest również jego materiał. Wybór obicia powinien być uzależniony od funkcji, jaką narożnik będzie pełnić, i sposobu jego wykorzystania oraz miejsca, w którym zamierzamy go postawić. Inny mebel będzie odpowiedni dla gości w biurze, a inny do domu, gdzie królują małe dzieci i zwierzęta. Podczas wyboru należy zwrócić uwagę na wytrzymałość na ścieranie, rozciąganie czy rozdarcia, a także odporność na zaplamienia.

Wśród tkanin najczęściej wybieranymi są szenile, welury, mikrofazy czy plusze. Wszystkie z nich są tkaninami bardzo miękkimi, przyjemnymi i dość odpornymi na zabrudzenia. Główną wadą pluszu jest brak wytrzymałości na rozciąganie - w przeciwieństwie do szenili charakteryzujących się dość dużą rozciągliwością. Popularnymi tkaninami, przede wszystkim ze względu na odporność na zaplamienia oraz zaciąganie, są altara i alcantara.

Drugim rodzajem obicia są różnego rodzaju skóry. Wśród nich można wyróżnić skóry gładkie, anilinowe czy skóry szorstkie - takie jak zamsz czy nubuk. Na polskim rynku niezwykle popularne są również skóry "bycast", będące skórami naturalnymi, posiadającymi powłokę poliuretanową. Dobrej jakości skóra jest szlachetnym materiałem, który przy odpowiedniej konserwacji potrafi przetrwać wiele lat i pięknie się "starzeć". Ze względu jednak na cenę klienci najchętniej wybierają ekoskórę, czyli materiał imitujący skórę naturalną.

Materiał obiciowy jest niezwykle ważny, gdyż to on jest poddawany największej próbie podczas użytkowania. Należy również pamiętać, że wybór obicia ma istotny wpływ na cenę danego narożnika.

Polscy producenci na narożnikach znają się najlepiej!

Jeżeli poszukujesz mebla, który posłuży Ci przez długie lata, zawsze warto zapoznać się z propozycją od polskich dostawców. Nasi producenci są europejskim liderem w tej dziedzinie, a narożniki wyprodukowane w Polsce będą doskonale się prezentować w naszych mieszkaniach i domach.