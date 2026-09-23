Narkotykowy gang rozbity. Policjanci dwa lata deptali im po piętach

RMF24

Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w woj. kujawsko-pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano siedem osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzenie co najmniej 300 kilogramów środków odurzających.

Ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków mogło trafić na rynek w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (fot. CBŚP)

Ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków mogło trafić na rynek w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (fot. CBŚP) / materiały udostępnione

Jeden z zatrzymanych to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe sześć osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii.

Policjanci od dwóch lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw - w 2024 roku - zatrzymano dwóch mężczyzn i zlikwidowano prowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kilogramami narkotyków.

Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kilogramów marihuany.

W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.