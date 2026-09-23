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Narkotykowy gang rozbity. Policjanci dwa lata deptali im po piętach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (19:12)

Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w woj. kujawsko-pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano siedem osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzenie co najmniej 300 kilogramów środków odurzających.

Narkotykowy gang rozbity. Policjanci dwa lata deptali im po piętach
Ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków mogło trafić na rynek w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (fot. CBŚP) /materiały udostępnione

Jeden z zatrzymanych to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe sześć osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii.

Policjanci od dwóch lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw - w 2024 roku - zatrzymano dwóch mężczyzn i zlikwidowano prowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kilogramami narkotyków. 

Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kilogramów marihuany. 

W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu ponad 300 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.


Źródło: RMF FM
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