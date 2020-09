Świdniccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o czynną napaść na interweniujących policjantów. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Jak poinformował st. asp. Szymon Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, świdniccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowości na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Powodem wezwania było naruszenie nietykalności cielesnej jednego z mieszkańców przez ustalonego sprawcę.



Podczas podjętej interwencji policjanci zostali zaatakowani przez dwóch mężczyzn. Na filmie umieszczonym w internecie widać jak policjanci są bici przez napastników. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy zostaje powalony na ziemię, a napastnik klęczy na nim i okłada policjanta pięściami po głowie. Po chwili policjantów i napastników rozdzielają świadkowie zajścia, a funkcjonariusze zatrzymują jednego z napastników.



Materiał dowodowy w postaci zapisu wideo, którym dysponujemy ukazuje z jaką agresją i brutalnością ze strony napastników zmierzyli się interweniujący policjanci, pomimo tego jeden z mężczyzn - 47-latek został zatrzymany na gorącym uczynku - przekazał st. asp. Szczepaniak.



Drugi z mężczyzn, 25-latek, zbiegł z miejsca interwencji, ale bezpośrednio po zdarzeniu również został zatrzymany. Obaj mężczyźni w chwili zatrzymania byli pod wpływem alkoholu. Trafili do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszą zarzuty.



Policjant dodał, że czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, zagrożona jest karą do 10 lat pozbawianie wolności.