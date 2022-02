19-latek i jego 20-letni kolega zostali aresztowani w związku z zabójstwem i rozbojem, do jakiego doszło w połowie stycznia w Aninie pod Warszawą. Ich kompani w wieku 17, 18 i 22 lat także trafili do aresztu – odpowiedzą za udział w rozboju.

Do napadu i zabójstwa doszło w połowie stycznia w jednym z domów w Aninie pod Warszawą. Zginął wtedy 78-letnia mężczyzna, a z jego domu zniknął dużych rozmiarów sejf, w którym przechowywał pieniądze i kosztowności.

Dochodzenie policjantów stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw doprowadziło ich do grupy młodych ludzi w wieku od 17 do 22, którzy mogli mieć związek z zabójstwem.

Okazało się, że znali się oni z wnuczkiem zamordowanego, znali zwyczaje jego rodziny i wiedzieli, że w domu jest sejf.

W sejfie miało być poświadczenie o założonym koncie w banku w Szwajcarii, na którym miał być milion dolarów. W kasie miało znajdować się również sześć klaserów z rzadkimi znaczkami, gotówka oraz dokumenty dotyczące lokat na kwotę 15 milionów złotych.



Aby sfinalizować plany napadu, młodociani bandycie uprowadzili wcześniej 19-letniego krewnego ofiary.

Potem pod osłoną nocy weszli do domu, w którym spali właściciele. W trakcie napadu zabili 78-latka i zabrali ze sobą wartościowe przedmioty. Z posesji skradli również mercedesa, którego potem porzucili i spalili.

W sumie zatrzymano 5 osób, z których dwie w wieku 19 i 20 lat usłyszały zarzuty "zabójstwa w zbiegu z rozbojem". Pozostała trójka: 18 i 22-letni mężczyźni oraz 17-letnia dziewczyna będą odpowiadali za rozbój.

Cała piątka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.

Zarzuty usłyszał również zatrzymany przez policjantów 17-letni krewny ofiary. Będzie on odpowiadał za handel i posiadanie narkotyków.