Najzdrowsze miasta w Polsce. Jeden lider wśród 66 konkurentów

RMF24

Warszawa wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców oraz Bielsko-Biała w grupie mniejszych ośrodków znalazły się na szczycie Indeksu Zdrowych Miast 2026. Autorzy zestawienia ocenili 66 miast, analizując m.in. działania prozdrowotne, edukację, warunki mieszkaniowe, środowisko i infrastrukturę.

Warszawa liderem dużych miast

W kategorii miast liczących ponad 300 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Warszawa, która uzyskała 68,3 punktu. Za stolicą uplasowały się Poznań z wynikiem 65,5 punktu i Lublin – 59,8 punktu.

W pierwszej piątce znalazły się również Kraków oraz Bydgoszcz. Kolejne pozycje zajęły Łódź, Gdańsk, Wrocław i Szczecin.

Czołówka rankingu dużych miast:

Warszawa – 68,3 pkt Poznań – 65,5 pkt Lublin – 59,8 pkt Kraków – 56,4 pkt Bydgoszcz – 53,7 pkt

Zdrowie miało największe znaczenie

Indeks obejmuje osiem obszarów wpływających na jakość życia mieszkańców: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.

Największą wagę przypisano działaniom dotyczącym zdrowia. Oceniano m.in. wydatki na programy prozdrowotne w przeliczeniu na mieszkańca, liczbę inicjatyw oraz ich zasięg. Uwzględniono również dostępność alkoholu – liczbę punktów sprzedaży i wpływy z opłat związanych z jego handlem. Wyższe wartości tych wskaźników obniżały ocenę miasta.

Liderem obszaru zdrowia został Rybnik. Za nim znalazły się Bielsko-Biała i Opole. W pierwszej dziesiątce były także Warszawa, Sosnowiec, Skierniewice, Zamość, Poznań, Lublin i Bydgoszcz.

Zabrze „miastem pięciolecia”

Po raz pierwszy twórcy Indeksu Zdrowych Miast przedstawili także podsumowanie zmian z ostatnich pięciu lat. Tytuł „Miasta Pięciolecia” otrzymało Zabrze, które między edycjami z 2022 i 2026 roku awansowało z 58. na 27. pozycję.

Największą poprawę Zabrze odnotowało w obszarze zdrowia – z 53. na 13. miejsce. Według autorów raportu dodatni bilans pięciolecia osiągnęło dziewięć z 14 miast konurbacji górnośląskiej.

Indeks Zdrowych Miast przygotowują eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji OEES, Healthy Cities oraz Grupy Lux Med.