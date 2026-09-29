Najzdrowsze miasta w Polsce. Jeden lider wśród 66 konkurentów

Warszawa liderem dużych miast
W kategorii miast liczących ponad 300 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Warszawa, która uzyskała 68,3 punktu. Za stolicą uplasowały się Poznań z wynikiem 65,5 punktu i Lublin – 59,8 punktu.
W pierwszej piątce znalazły się również Kraków oraz Bydgoszcz. Kolejne pozycje zajęły Łódź, Gdańsk, Wrocław i Szczecin.
Czołówka rankingu dużych miast:
- Warszawa – 68,3 pkt
- Poznań – 65,5 pkt
- Lublin – 59,8 pkt
- Kraków – 56,4 pkt
- Bydgoszcz – 53,7 pkt
Zdrowie miało największe znaczenie
Indeks obejmuje osiem obszarów wpływających na jakość życia mieszkańców: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.
Największą wagę przypisano działaniom dotyczącym zdrowia. Oceniano m.in. wydatki na programy prozdrowotne w przeliczeniu na mieszkańca, liczbę inicjatyw oraz ich zasięg. Uwzględniono również dostępność alkoholu – liczbę punktów sprzedaży i wpływy z opłat związanych z jego handlem. Wyższe wartości tych wskaźników obniżały ocenę miasta.
Liderem obszaru zdrowia został Rybnik. Za nim znalazły się Bielsko-Biała i Opole. W pierwszej dziesiątce były także Warszawa, Sosnowiec, Skierniewice, Zamość, Poznań, Lublin i Bydgoszcz.
Zabrze „miastem pięciolecia”
Po raz pierwszy twórcy Indeksu Zdrowych Miast przedstawili także podsumowanie zmian z ostatnich pięciu lat. Tytuł „Miasta Pięciolecia” otrzymało Zabrze, które między edycjami z 2022 i 2026 roku awansowało z 58. na 27. pozycję.
Największą poprawę Zabrze odnotowało w obszarze zdrowia – z 53. na 13. miejsce. Według autorów raportu dodatni bilans pięciolecia osiągnęło dziewięć z 14 miast konurbacji górnośląskiej.
Indeks Zdrowych Miast przygotowują eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji OEES, Healthy Cities oraz Grupy Lux Med.