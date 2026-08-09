Największa defilada w historii Polski. Armia gotowa, zobaczymy Abramsy, Rosomaki czy F-35

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Bojowe wozy Borsuk, transportery Rosomak, F-35 „Husarz”, a także „Jastrzębie”, czyli polskie F-16 oraz najnowsze śmigłowce: Black Hawk, AW-149 i Apache, czołgi typu Leopard, K2 i Abrams, armatohaubice Krab, moździerze Rak, drony Gladius i systemy Poprad, Himars i Patriot - to wszystko będzie można zobaczyć już 15 sierpnia w Warszawie w Święto Wojska Polskiego.

Największa defilada w historii Polski i z największą liczbą sprzętu

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji Wojsko Polskie zaprezentuje się na uroczystej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie, gdzie będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt lądowy i powietrzny. W Gdyni natomiast odbędzie się parada morska.

Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie - zapewnił dziś szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podczas próby generalnej.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej będzie to największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem myśliwców F-35 w polskich barwach.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda poinformował, że będzie to największa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w historii Polski i z największą liczbą sprzętu. Wskazał, że udział w niej weźmie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych.

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026; fot. chor. Piotr Gubernat Combat Camera Poland Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / materiały udostępnione

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026; fot. chor. Piotr Gubernat Combat Camera Poland Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / materiały udostępnione

W przygotowaniu defilady uczestniczy ok. 9 tysięcy żołnierzy, natomiast wystąpi na niej 1800 żołnierzy, w tym 103 kobiety. Wezmą w niej udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych - wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektoraty wsparcia sił zbrojnych, żandarmeria wojskowa, akademie wojskowe, klasy mundurowe czy oddziały aktywnej rezerwy.

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026; fot. chor. Piotr Gubernat Combat Camera Poland Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / materiały udostępnione

W defiladzie uczestniczyć będą także wojska sojusznicze

Gościć będziemy wojska m.in. z USA, Kanady, Australii, Litwy, Estonii, Szwecji i Rumunii - wymieniał wiceszef MON.

Szef sztabu generalnego dodał, że najliczniejszą grupę wśród armii sojuszniczych stanowią żołnierze francuscy. W tym roku pododdział wystawiła Legia Cudzoziemska - doprecyzował gen. Kukuła.

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026; fot. chor. Piotr Gubernat Combat Camera Poland Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / materiały udostępnione

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026; fot. chor. Piotr Gubernat Combat Camera Poland Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / materiały udostępnione

Parada morska w Gdyni i w Gdańsku

Bejda przypomniał, że 15 sierpnia - równolegle w Gdyni i w Gdańsku odbędzie się parada morska, w której uczestniczyć będzie ponad 20 jednostek pływających, w tym fregaty, korwety, okręty hydrograficzne czy niszczyciele min, oraz sojusznicy Polski m.in. z Estonii, Litwy czy Szwecji.

Podczas obchodów po raz pierwszy - jak przekazał wiceminister obrony - przed trybuną honorową zostaną wręczone nominacje generalskie i admiralskie.

To uroczystość ważna nie tylko dla nowo mianowanych żołnierzy i ich rodzin, ale dla całej polskiej armii - zaznaczył Bejda.

Dodał, że jedynymi zwierzętami, jakie będą brać udział w defiladzie, są konie.

Szef sztabu generalnego podkreślił, że żołnierze dedykują defiladę „wszystkim Polakom, którzy płacą podatki i składają się na wyposażenie”, które wojsko może wykorzystywać. Zaznaczył, że podczas defilady 15 sierpnia „10 tysięcy żołnierzy będzie demonstrować transformację sił zbrojnych”.

Uroczystości w całej Polsce

Generał zauważył, że choć główne uroczystości odbędą się w Warszawie, to w wielu polskich miastach będzie można zobaczyć żołnierzy i - jak mówił - „będzie to dobra okazja, żeby podziękować za ich służbę, ale też zobaczyć, jak wydatkowane są środki finansowe na modernizację sił zbrojnych”. Gen. Kukuła dodał, że podczas pokazu będzie można zobaczyć także m.in. myśliwce F-35 w polskich barwach czy zestawy przeciwlotnicze Pilica+.

Gen. Kukuła zwrócił także uwagę, że 15 sierpnia będzie dla polskich żołnierzy normalnym dniem służby.

Trwa operacja Wschodnia Zorza (obrony polskiej przestrzeni powietrznej - przyp. red.), a także operacja Bezpieczne Podlasie (wsparcie Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy - przyp. red.). Wojsko Polskie spędzi ten dzień normalnie na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli - powiedział szef sztabu generalnego.

Święto Wojska Polskiego, obchodzone co roku 15 sierpnia, upamiętnia Bitwę Warszawską z 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Od lat ważnym punktem obchodów pozostaje defilada, w której biorą udział tysiące żołnierzy prezentujących najnowocześniejsze uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii.